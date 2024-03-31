FinAwards 2024: найкращі компанії і керівники страхового ринку

29 березня в Києві відбулася знакова подія для фінансового ринку — вручення престижної премії FinAwards 2024. Сайти «Мінфін» і Finance.ua визначили найкращі українські фінустанови і фінансові продукти.

Найкращий продукт страхової компанії ДМС

Перемогу у номінації «Найкращий продукт страхової компанії ДМС» здобула СК «Інго». Судді оцінили переваги пропозицій компанії:

Вартість пакета (від 2 до 50 тис. грн на рік).

Особливості покриття (медикаменти без франшизи; стоматологія з лімітом від 1 тис. до 10 тис. грн залежно від програми; щорічний медогляд; хронічні захворювання; пасивні військові ризики).

Кількість медустанов, з якими працює компанія, — понад 2 тис.

Друге місце посіла СК «Арсенал Страхування», третє — UNIQA.

Найкращий продукт КАСКО

Переможцем у номінації «Найкращий продукт страхової компанії: КАСКО» стала страхова компанія ARX.

Компанія має 5 різних видів страхування автомобілю від ризиків, які можуть виникнути у процесі його експлуатації. Наприклад, економ — поліс «Міні каско» покриває тільки ризики від ДТП, страховка «Все включено» — усі ризики, не пов’язані з воєнними діями.

Воєнні ризики покриває новий продукт «Залізний купол». Її власник може отримати відшкодування у разі пошкодження або повного знищення авто ракетою або безпілотником.

Друге місце посіла СК «Арсенал Страхування», третє — UNIVERSALNA.

Найкраща digital компанія

Переможцем у номінації «Найкраща digital компанія» стала СК ARX.

Страхові випадки вона врегульовує дистанційно. Здійснити черговий платіж, оформити автоцивілку та туристичне страхування тут можна онлайн, за підрахунками компанії, всього за 6 хвилин.

Компанія має найпрозоріший сервіс зворотного зв’язку — Transparent Customer Feedback. Він дає змогу після врегулювання страхового випадку оцінити якість роботи за 5-зірковою шкалою. Всі відгуки в режимі реального часу з'являються на сайті. Модерацією займається незалежна міжнародна компанія eKomi — The Feedback Company.

Друге місце посіла СК «UNIQA», третє — СК «Арсенал Страхування».

Трійка лідерів у інших номінаціях для страхових компаній

У номінації «Найкращий клієнтський сервіс»:

CК ARX;

СК «Арсенал Страхування»;

Експрес Страхування.

У номінації «Найкращий СЕО страхової компанії»:

Андрій Перетяжко, голова Правління страхової компанії ARX;

Олена Ульє, голова Правління страхової компанії «UNIQA»;

Андрій Артюхов, голова Правління ПрАТ «СК «ВУСО».

Про FinAwards 2024

FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.

Партнерами засновників премії — сайтів «Мінфін» і Finance.ua у цьому році стали Національна асоціація банків України, найбільший державний банк ПриватБанк, один з кращих банків для бізнесу ПУМБ, сервіс зручного онлайн кредитування AvansCredit, мікрофінансова організація Credit7, офіційний імпортер та дистриб’ютор автомобілів Mazda в Україні.