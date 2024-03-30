FinAwards 2024: Ощадбанк став найкращим банком для юридичних осіб

Ощадбанк отримав нагороду «Найкращий банк для юридичних осіб» за версією FinAwards 2024. Про це повідомили під час церемонії нагородження щорічної премії 29 березня.

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Фіналістами цієї номінації також стали Приватбанк (друге місце) та Кредобанк (третє місце).

Голосування відбувалось на сайті премії FinAwards 2024, де клієнти банків мали можливість проголосувати за свій варіант.

До визначення переможця також долучилось журі, яке складалось з експертів, серед них і представники Minfin.com.ua і Finance.ua, сайтів-засновників премії.

Раніше повідомлялось, що премію FinAwards 2024 у номінації «Найстійкіший банк» отримав Укрсиббанк, А-Банк отримав нагороду «Народний банк», Приватбанк став першим у номінації «Найкращий банк для клієнтів ФОП».

Про FinAwards 2024

FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.