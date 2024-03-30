Приватбанк отримав нагороду «Найкращий банк для клієнтів ФОП» за версією FinAwards 2024. Про це повідомили під час церемонії нагородження щорічної премії 29 березня.
FinAwards 2024: Приватбанк отримав нагороду «Найкращий банк для клієнтів ФОП»
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Друге й третє місця у цій номінації обійняли monobank та Укрсиббанк.
Голосування відбувалось на сайті премії FinAwards 2024, де клієнти банків мали можливість проголосувати за свій варіант.
До визначення переможця також долучилось журі, яке складалось з експертів, серед них і представники Minfin.com.ua і Finance.ua, сайтів-засновників премії.
Раніше повідомлялось, що премію FinAwards 2024 у номінації найстійкіший банк отримав Укрсиббанк, а А-Банк отримав нагороду «Народний банк»
Про FinAwards 2024
FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.
Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.
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https://minfin.com.ua/blogs/bonv/179733/