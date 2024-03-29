FinAwards 2024: Укрсиббанк був визнаний найстійкішим банком

Укрсиббанк був визнаний найстійкішим банком за версією FinAwards 2024. Про це оголосили під час вручення нагороди 29 березня.

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Укрсиббанк вже другий рік поспіль отримує нагороду. Друге й третє місця обійняли Креді Агріколь та Райффайзен Банк.

Нагадаємо, що голосування за найстійкіший банк відбувалось на сайті премії FinAwards 2024, де клієнти банків мали можливість обрати свій варіант.

До визначення переможця також долучилось журі, яке складалось з експертів, серед них і представники Minfin.com.ua і Finance.ua, сайтів-засновників премії.

FinAwards — щорічна премія, яка визначає найкращих у сфері надання фінансових послуг.

Про FinAwards 2024

FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.