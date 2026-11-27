Як повідомляє Опендатабот, Україні за 10 місяців 2026 року зареєстрували 4 199 кримінальних проваджень щодо бізнесу. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року, та у понад чотири рази перевищує показник 2022 року. Водночас зростає частка справ, які правоохоронці передають до суду, а кількість закритих проваджень суттєво скоротилася порівняно з минулим роком.

Кількість карних справ проти бізнесу збільшилось на 14%

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За даними Генеральної прокуратури України, проаналізованими Опендатаботом, за неповний 2026 рік до суду скерували 1 910 кримінальних справ щодо бізнесу. Це еквівалентно 45% кількості проваджень, зареєстрованих цього року.

Для порівняння, у 2022−2023 роках частка справ, які передавали до суду, становила близько 1%. Водночас показники зареєстрованих, закритих і переданих до суду проваджень за певний період не обов'язково стосуються одних і тих самих справ: до суду могли направляти матеріали розслідувань, розпочатих у попередні роки.

Скільки кримінальних справ відкривають проти бізнесу

За даними дослідження, динаміка кримінальних проваджень щодо підприємств в Україні має такий вигляд:

2022 рік — 987 зареєстрованих справ;

2023 рік — 2 875;

2024 рік — 3 687;

2025 рік — 4 452;

2026 рік — 4 199 за 10 місяців.

Таким чином, навіть попри те, що 2026 рік ще не завершився, кількість зареєстрованих проваджень уже наближається до показника за весь 2025 рік.

У середньому цьогоріч правоохоронці реєструють близько 420 кримінальних проваджень щодо бізнесу на місяць.

17,3 тисячі справ залишаються на стадії розслідування

На момент аналізу 17 310 кримінальних проваджень щодо бізнесу перебували на стадії досудового розслідування. Це майже у вісім разів більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Динаміка кількості справ, які залишаються в процесі розслідування, виглядає так:

2022 рік — 3 169;

2023 рік — 5 996;

2024 рік — 6 074;

2025 рік — 15 664;

2026 рік — 17 310.

Найбільший сплеск зафіксували у червні 2025 року, коли кількість проваджень на стадії досудового розслідування зросла до 22 121. Це майже вчетверо більше, ніж місяцем раніше.

Різке збільшення було пов'язане з аудитом кримінальних проваджень щодо бізнесу, який ініціювала Генеральна прокуратура. Уже в липні 2025 року правоохоронці закрили 7 018 справ, що суттєво скоротило накопичений масив проваджень.

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Скільки справ закривають і передають до суду

За 10 місяців 2026 року закрили 1 605 кримінальних проваджень щодо бізнесу. Це значно менше, ніж у 2025 році, коли за весь рік було закрито 9 540 справ.

Для порівняння:

2022 рік — 229 закритих справ;

2023 рік — 181;

2024 рік — 2 501;

2025 рік — 9 540;

2026 рік — 1 605 за 10 місяців.

Водночас до суду за 10 місяців 2026 року передали 1 910 проваджень. У 2025 році цей показник становив 2 745, у 2024 році — 1 172, у 2023 році — лише 29, а у 2022 році — шість.

Зростання частки справ, які передають до суду, може свідчити про зміну практики роботи правоохоронних органів порівняно з першими роками повномасштабної війни. Однак сам факт передачі провадження до суду не означає доведення вини підприємства чи його керівників.

Загалом статистика демонструє, що кримінальні провадження щодо бізнесу залишаються значним фактором ризику для українських підприємств. При цьому важливо розрізняти відкриті справи, завершені розслідування, закриті провадження та судові рішення, оскільки ці показники характеризують різні етапи кримінального процесу.

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