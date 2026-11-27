Кабінет Міністрів України затвердив комплекс заходів для міст із населенням понад 100 тис. осіб на випадок руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій (КНС). План передбачає резервне обладнання, мобільні насосні установки, підготовку графіків відведення стічних вод, а за необхідності — тимчасові обмеження водопостачання для окремих споживачів і населення.

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Відповідне розпорядження № 1240-р уряд ухвалив 23 листопада 2026 року. Документ спрямований на завчасну підготовку міської інфраструктури до аварій, спричинених обстрілами, руйнуваннями, технічними несправностями або іншими надзвичайними ситуаціями. Мета — не допустити переповнення каналізаційних мереж, негативного впливу на довкілля та забезпечити потреби населення й критичної інфраструктури.

Що мають підготувати міста

Обласні та Київська міська військові адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування і водоканалами повинні визначити критично важливі каналізаційні насосні станції, а також межі відповідних басейнів каналізування.

Для кожної такої станції мають розробити окремий план реагування, який передбачатиме:

готовність запірно-регулюючої арматури;

обвідні лінії (байпаси), які дають змогу перенаправляти потоки;

мобільні перекачувальні установки;

резервні джерела електроживлення;

запас пально-мастильних матеріалів;

визначені місця тимчасового резервного скидання стічних вод;

аварійний запас матеріалів, обладнання та спецтехніки.

Тобто йдеться не лише про резервні генератори, а й про технічну можливість організувати альтернативне перекачування стоків, якщо основна насосна станція перестане працювати.

Для підприємств готуватимуть погодинні графіки відведення стічних вод

Окремий блок заходів стосується промислових споживачів, які можуть створювати значне навантаження на систему водовідведення.

Місцева влада та водоканали мають обстежити підприємства, визначити фактичні обсяги споживання води та відведення стічних вод, у тому числі з використанням власних джерел водопостачання.

На основі цих даних передбачено розроблення тимчасових погодинних графіків відведення стічних вод для промислових споживачів. Після затвердження підприємства мають отримати інформацію про відповідні графіки не пізніше ніж за 48 годин.

Якщо таких заходів буде недостатньо для стабілізації системи, влада зможе запроваджувати тимчасові обмеження або перерви у централізованому водопостачанні окремим промисловим споживачам.

При цьому обмеження мають враховувати можливість безпечного функціонування або контрольованого зупинення технологічних процесів, потреби пожежогасіння та безперервної роботи об'єктів критичної інфраструктури.

Як планують обмежувати водокористування у державних установах

Для державних і комунальних установ та закладів також мають підготувати спеціальні графіки роботи, щоб знизити навантаження на каналізаційні мережі.

Зокрема, водомісткі операції — роботу пралень, харчоблоків та інші процеси — можуть переносити на години найменшого навантаження на систему водовідведення.

Водночас такі зміни мають відбуватися із дотриманням санітарних та протипожежних вимог. Не допускається порушення безперервної роботи медичних, пенітенціарних установ та інших життєво необхідних служб.

Чи можуть запровадити графіки подачі води для населення

У містах із населенням понад 100 тис. осіб також мають заздалегідь розробити алгоритми інформування населення про ощадливе водокористування, визначити зони, черговість і графіки можливих обмежень водопостачання.

Крім того, місцева влада повинна підготувати схеми розгортання пунктів розливу питної води та маршрути її доставки, а також маршрути постачання технічної води.

Це означає, що графіки та обмеження водопостачання розглядаються урядом як один із можливих сценаріїв реагування на масштабні аварії каналізаційної інфраструктури. Однак розпорядження не запроваджує автоматичних відключень води у всіх містах, які підпадають під його дію. Йдеться про завчасну підготовку алгоритмів, які можуть бути активовані в разі фактичного виникнення аварійної або надзвичайної ситуації.

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Контроль за водоканалами та координація дій

В областях і Києві мають утворити постійно діючі міжвідомчі робочі групи або комісії, до яких залучатимуть представників відповідних органів влади, водоканалів та інших установ.

Їхнє завдання — координувати заходи у сфері питної води, водопостачання та водовідведення, збирати й перевіряти інформацію про облікові, договірні та дозвільні документи підприємств, а в разі виявлення ознак кримінальних правопорушень інформувати правоохоронні органи.

Обласні та Київська міська військові адміністрації повинні протягом двох тижнів після ухвалення розпорядження поінформувати Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту про виконання базових заходів і створення міжвідомчих робочих груп.

Якщо каналізаційна насосна станція фактично буде зруйнована або виведена з ладу внаслідок аварії чи надзвичайної ситуації, інформацію про активізацію планів реагування потрібно передати міністерству не пізніше ніж за 24 години. Надалі звітувати необхідно щодня до відновлення штатної роботи системи.

У звітах мають зазначати стан системи водовідведення, запроваджені графіки та обмеження, їхній вплив на обсяг відведення стічних вод і пікове навантаження на мережі.

Координацію виконання заходів та узагальнення інформації покладено на Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту.

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