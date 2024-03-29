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29 березня 2024, 18:55

FinAwards 2024: А-Банк отримав нагороду «Народний банк»

А-Банк отримав нагороду «Народний банк» за версією FinAwards 2024. Про це повідомили під час церемонії нагородження щорічної премії.

А-Банк отримав нагороду «Народний банк» за версією FinAwords 2024.

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Друге й третє місця у номінації «Народний банк» обійняли monobank та sportbank.

Голосування відбувалось на сайті премії FinAwards 2024, де клієнти банків мали можливість обрати свій варіант.

До визначення переможця також долучилось журі, яке складалось з експертів, серед них і представники Minfin.com.ua і Finance.ua, сайтів-засновників премії.

Раніше повідомлялось, що премію FinAwards 2024 у номінації найстійкіший банк отримав Укрсиббанк.

Про FinAwards 2024

FinAwards 2024 — це щорічний конкурс, який проводиться уже 7-ий рік поспіль. Кожного разу FinAwards стає центром уваги для всіх, хто працює у фінансовій галузі. Це момент, коли відзначають найкращих професіоналів фінансового сектора України і фінансові продукти, висловлюють свою повагу до досягнень.

Відбір претендентів на участь у номінаціях FinAwards 2024 тривав три місяці. Учасників оцінювало експертне журі, а також проходило відкрите онлайн-голосування на сайті конкурсу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
alex7722
alex7722
29 березня 2024, 20:09
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Сколько стоили «выборы» народному банку?
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0
Андрій Нізай
Андрій Нізай
29 березня 2024, 20:45
#
Щось мені підказує що дуже «дорого»
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