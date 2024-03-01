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1 березня 2024, 10:46

Уряд погасив частину боргу за програмою кредитів «5-7-9%»

Кабмін погасив частину боргу перед банками за програмою 5−7−9%. Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, пише Liga.net.

Кабмін погасив частину боргу перед банками за програмою 5−7-9%.

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Розмір боргу перед банками на початок року становив 7 млрд грн. Уряд переказав банкам перший транш у розмірі 1,6 млрд грн. За інформацією банків, затримка оплати державою різниці між пільговими та ринковими ставками становить близько шести місяців.

«Вчора держава перерахувала перший транш у цьому році в розмірі 1,6 млрд грн. Кошти відправили з бюджету у Фонд розвитку підприємництва, а сьогодні їх отримали банки. Днями очікується ще один транш», — заявила Свириденко.

Останнім часом з'являлася інформація про те, що деякі банки почали попереджати своїх клієнтів про можливість переведення їхніх кредитів на комерційну ставку замість пільгової, повідомила вона.

Раніше з'явилась інформація про те, що держава заборгувала банкам понад 7 млрд грн компенсацій за програмою «Доступні кредити 5−7−9%». Така ситуація склалась через брак коштів у бюджеті.

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Джерело: Мінфін
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