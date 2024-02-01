50 мільярдів євро для України: у Європарламенті закликали лідерів ЄС підтримати допомогу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 лютого 2024, 10:15

50 мільярдів євро для України: у Європарламенті закликали лідерів ЄС підтримати допомогу

Лідери 5 провідних політичних груп Європарламенту закликали лідерів ЄС під час надзвичайної Європейської ради ухвалити рішення про створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро в бюджеті ЄС. Про це йдеться у спільній заяві Європарламенту, пише Укрінформ.

Лідери 5 провідних політичних груп Європарламенту закликали лідерів ЄС під час надзвичайної Європейської ради ухвалити рішення про створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро в бюджеті ЄС.
Фото:depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Заява Європарламенту

«Ми, президенти основних політичних груп Європейського Парламенту, єдині у заклику до всіх глав держав та урядів ЄС, які зберуться на завтрашнє позачергове засідання Європейської Ради, ухвалити рішення, які є необхідними для подолання надзвичайних викликів, що постали перед Україною. Ми закликаємо Європейську Раду та держави-члени ЄС виконати свої обіцянки та забезпечити ефективну, довгострокову та стійку військову підтримку України, активізувати зусилля з постачання боєприпасів та військової допомоги, які так гостро потребують українські Збройні Сили», — йдеться у зверненні.

Читайте також: В ЄС триває боротьба з Угорщиною: лідери союзу зробили нову пропозицію Орбану

Як зазначається, лідери провідних політичних груп Європарламенту очікують, що Європейська Рада погодить надання економічної та фінансової підтримки в рамках запропонованого у багаторічному бюджеті ЄС Українського фонду (Ukraine Facility), що допоможе Україні підтримувати дієздатність шкіл, лікарень та соціальних служб, сприятиме економічному й соціальному відновленню й відбудові країни.

«Подальші затримки або щорічні вето є неприйнятними. Європейський Союз виник, спираючись на уроки, вивчені під час руйнівної Другої світової війни. Перед фактом руйнувань, спричинених росією в Україні, ЄС сьогодні має знову довести свою солідарність і здатність діяти», — наголошується у спільній заяві.

«Ті, хто сумнівається в нашій рішучості та підривають нашу єдність, мають переконатися у хибності таких думок», — додали провідні європейські політики.

Під документом свій підпис поставили Манфред Вебер, голова групи EPP, Іратче Гарсіа Перес, голова S&D Group, Валері Хаєр, голова Renew Europe Group, Тьєррі Райнтке та Філіп Ламбертс, співголови групи Зелених/Європейського вільного альянсу, Ришард Антоні Легутко та Нікола Прокаччіні, співголови групи ECR.

Нагадаємо

1 лютого в Брюсселі відбудеться спеціальне засідання Європейської ради, під час якого лідери країн ЄС прийматимуть багаторічний бюджет ЄС на 2024−2027 роки, який включає створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки.

ЄС має допомогти покрити потреби України на 2024−2027 роки, за допомогою 33 мільярдів євро дешевих позик і 17 мільярдів грантів з бюджету ЄС, щоб надати Києву стабільне фінансування під час боротьби з вторгненням росії.

Читайте також: Суперечки Орбана з ЄС та центробанком Угорщини знизили форинт та базовий індекс акцій

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Arround и 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами