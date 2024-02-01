50 мільярдів євро для України: у Європарламенті закликали лідерів ЄС підтримати допомогу

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Заява Європарламенту

«Ми, президенти основних політичних груп Європейського Парламенту, єдині у заклику до всіх глав держав та урядів ЄС, які зберуться на завтрашнє позачергове засідання Європейської Ради, ухвалити рішення, які є необхідними для подолання надзвичайних викликів, що постали перед Україною. Ми закликаємо Європейську Раду та держави-члени ЄС виконати свої обіцянки та забезпечити ефективну, довгострокову та стійку військову підтримку України, активізувати зусилля з постачання боєприпасів та військової допомоги, які так гостро потребують українські Збройні Сили», — йдеться у зверненні.

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Як зазначається, лідери провідних політичних груп Європарламенту очікують, що Європейська Рада погодить надання економічної та фінансової підтримки в рамках запропонованого у багаторічному бюджеті ЄС Українського фонду (Ukraine Facility), що допоможе Україні підтримувати дієздатність шкіл, лікарень та соціальних служб, сприятиме економічному й соціальному відновленню й відбудові країни.

«Подальші затримки або щорічні вето є неприйнятними. Європейський Союз виник, спираючись на уроки, вивчені під час руйнівної Другої світової війни. Перед фактом руйнувань, спричинених росією в Україні, ЄС сьогодні має знову довести свою солідарність і здатність діяти», — наголошується у спільній заяві.

«Ті, хто сумнівається в нашій рішучості та підривають нашу єдність, мають переконатися у хибності таких думок», — додали провідні європейські політики.

Під документом свій підпис поставили Манфред Вебер, голова групи EPP, Іратче Гарсіа Перес, голова S&D Group, Валері Хаєр, голова Renew Europe Group, Тьєррі Райнтке та Філіп Ламбертс, співголови групи Зелених/Європейського вільного альянсу, Ришард Антоні Легутко та Нікола Прокаччіні, співголови групи ECR.

Нагадаємо

1 лютого в Брюсселі відбудеться спеціальне засідання Європейської ради, під час якого лідери країн ЄС прийматимуть багаторічний бюджет ЄС на 2024−2027 роки, який включає створення Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки.

ЄС має допомогти покрити потреби України на 2024−2027 роки, за допомогою 33 мільярдів євро дешевих позик і 17 мільярдів грантів з бюджету ЄС, щоб надати Києву стабільне фінансування під час боротьби з вторгненням росії.

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