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25 січня 2024, 16:30

Система придбання квитків на київську кільцеву електричку не працює через хакерську атаку

Внаслідок масштабної хакерської атаки виникли тимчасові труднощі із придбанням квитків на міську кільцеву електричку через чат-бот та термінали Укрзалізниці. Про це повідомляється у Telegram-каналі Kyiv city express.

Внаслідок масштабної хакерської атаки виникли тимчасові труднощі із придбанням квитків на міську кільцеву електричку через чат-бот та термінали Укрзалізниці.
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

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«Спостерігаємо тимчасові проблеми з продажем квитків через чат-бот та термінали Укрзалізниці через хакерську атаку на сервери. Працюємо над виправленням ситуації та вибачаємося за ці незручності», — йдеться у повідомленні.

Масштабна хакерська атака 25 січня

Сьогодні газопостачальна компанія «Нафтогаз України» та ТОВ «Газорозподільні мережі України» заявили про хакерську атаку на один із дата-центрів. Через масштабну кібератаку сайти і кол-центр не працюють.

В Укрпошті також попередили про значний технічний збій у роботі своїх ІТ-систем через хакерську атаку.

У Державній службі з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека») також заявили про технічний збій у роботі сайту відомства та системи «Шлях», яку використовують для виїзду чоловіків за кордон.

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Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про масовану хакерську атаку через яку був відсутній зв’язок та інтернет, також не працював сайт оператора та мобільний застосунок.

20 грудня «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном.

19 січня хакери атакували monobank. Користувачі банку повідомили про збої у роботі застосунку, який працював нестабільно та видавав помилку під час входу та під час здійснення операцій. Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.

Пізно ввечері, 21 січня, monobank знову зазнав DDoS-атаки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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