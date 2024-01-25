Хакерська атака на Нафтогаз: сайти і кол-центр не працюють

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» та ТОВ «Газорозподільні мережі України» заявили про хакерську атаку на один із дата-центрів. Через масштабну кібератаку сайти і кол-центр не працюють. Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу в Telegram.

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«Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії», — йдеться у повідомленні.

Про терміни відновлення роботи сервісів обіцяють повідомити додатково.

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Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про масовану хакерську атаку через яку був відсутній зв’язок та інтернет, також не працював сайт оператора та мобільний застосунок.

20 грудня «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном.

19 січня хакери атакували monobank. Користувачі банку повідомили про збої у роботі застосунку, який працював нестабільно та видавав помилку під час входу та під час здійснення операцій. Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.

Пізно ввечері, 21 січня, monobank знову зазнав DDoS-атаки.