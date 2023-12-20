«Київстар» відновив 100% послуг — президент компанії

Найбільший український оператор зв'язку «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном. Про це повідомив президент «Київстар» Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону, пише Інтерфакс-Україна.

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«Ми відновили всі послуги на 100% по всій території України, а також за кордоном. Останню послугу, яку ми відновлювали, це був міжнародний роумінг. У понеділок ми почали і у вівторок закінчили. Усі послуги „Київстар“ працюють без жодних обмежень», — заявив Комаров.

Він зазначив, що реальні дані про відтік абонентів «Київстар» до інших мобільних операторів компанія зможе побачити за кілька днів.

«Усе ще є деякі проблеми з внутрішніми системами моніторингу, аналітики, які ми зараз відновлюємо, і, думаю, що ми побачимо вже реальну статистику за кілька днів», — сказав Комаров.

Президент компанії наголосив, що «Київстар» зробив висновки після кібератаки і почав впровадження оновлених методів кіберзахисту у співпраці зі Службою безпеки України.

За його словами, компанія також разом із СБУ та Держспецзв'язку ділиться своїм досвідом ліквідації наслідків масштабної кібератаки з іншими українськими технологічними компаніями.

Передісторія

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами CEO компанії, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Відповідальність за кібератаку на оператора узяли хакери, які працюють на державу-терористку росію. У своєму Telegram-каналі вони виклали декілька скриншотів, які нібито доводять їх причетність до злочину.

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