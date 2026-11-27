Україна посіла шосте місце у світі та друге серед європейських країн з розвитку цифрових державних послуг у рейтингу ООН E-Government Survey 2026. Водночас у загальному індексі електронного управління країна посіла 28-е місце, поступившись зокрема Польщі, яка за два роки піднялася з 37-го на 21-е.

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Дослідження ООН оцінює не лише доступність онлайн послуг, а й телекомунікаційну інфраструктуру та людський капітал. Саме ці два компоненти стримують загальний рейтинг України, незважаючи на високі результати цифровізації державних сервісів.

Україна обійшла більшість європейських конкурентів з онлайн-сервісів

За якістю онлайн-послуг Україна поступилася в Європі лише Іспанії, випередивши низку держав, які традиційно вважаються лідерами цифрового управління. Серед них — Естонія, Данія, Великобританія та Німеччина, повідомляє Міністерство цифрової трансформації з посиланням на дослідження ООН.

У загальному рейтингу розвитку електронного правління Україна посіла 28-е місце зі 194 країн, піднявшись із 30-го місця у 2024 році. Індекс EGDI України зріс із 0,8841 до 0,8982.

Серед найближчих сусідів та регіональних конкурентів позиції розподілилися таким чином:

Польща — 21 місце. За два роки країна піднялася з 37-го місця та вперше потрапила до вищої групи Very High EGDI. Польща випередила Україну у загальному рейтингу, показуючи прогрес у розвитку цифрової адміністрації.

Словаччина — 46 місце. У загальному індексі електронного управління вона значно поступається Україні.

Румунія — 73 місце. Країна також відстає від України за загальним рівнем цифровізації державного управління.

Серед інших європейських держав Литва посіла 23 місце, Латвія — 26, Австрія — 27, Словенія — 31, Чехія — 56, Угорщина — 64.

Київ випередив Варшаву, Берлін та Париж із цифрових сервісів

Окремо ООН оцінює цифровізацію послуг у найбільших містах світу. У рейтингу Local Online Service Index (LOSI) Київ посів 11 місце серед 194 міст.

Серед європейських столиць українська столиця стала п'ятою, поступившись Віднем, Мадридом, Рейк'явіком та Таллінном. Водночас Київ випередив Копенгаген, Берлін, Варшаву, Париж та Вільнюс.

Це оцінка муніципальних онлайн-сервісів, а чи не загального рівня розвитку міської інфраструктури чи економіки.

Україна отримала максимальну оцінку за цифрову участь громадян

Одним із найсильніших результатів України стало електронне залучення громадян до ухвалення державних рішень. За відповідним показником країна отримала максимальну оцінку ООН.

Експерти оцінювали доступність електронних петицій, громадських консультацій, запитів на відкриті дані та інструментів сповіщення про корупцію. Важливим критерієм є не лише наявність цих механізмів, а й можливість реального зворотного зв'язку та впливу громадян на рішення влади.

За оцінкою Мінцифри, максимальний результат цього напряму отримали всього 16 країн світу.

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Чому Україна не входить до топ-10 загального рейтингу

Незважаючи на високі показники онлайн-послуг, загальний рейтинг електронного правління ООН формується з трьох складових: онлайн-сервісів, телекомунікаційної інфраструктури та людського капіталу.

Україна зайняла:

6-е місце у світі з розвитку онлайн-державних послуг;

60 місце за рівнем телекомунікаційної інфраструктури;

51-е місце за показником людського капіталу.

Саме інфраструктура та людський капітал є слабшими компонентами, ніж цифрові сервіси. На них впливають наслідки повномасштабної війни, пошкодження телекомунікаційних мереж, проблеми з доступом до Інтернету, міграція населення та перебої в освітньому процесі.

Дослідження ООН також наголошує на глобальному переході до цифрового державного управління з використанням штучного інтелекту. У той же час організація наголошує на необхідності захисту даних, контролю з боку людини, відповідальності державних установ та надійної цифрової інфраструктури.

Для України наступний етап цифровізації — не лише розширення кількості онлайн послуг, а й забезпечення їхньої безперервної роботи, доступності для різних категорій населення та інтеграції з європейськими цифровими системами.

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