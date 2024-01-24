Данія виділить понад $13 мільйонів для зміцнення кіберзахисту України

Данія вносить 91 мільйон данських крон ($13,3 млн) на проєкти з підтримки розвитку кібербезпеки та оборони Збройних сил України та Міністерства оборони України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Данії.

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«Пожертву зроблено під егідою ІТ-коаліції для України, яку очолює Естонія та Люксембург, до якої Данія приєдналася разом із низкою інших країн», — йдеться в повідомленні.

Данія та інші члени ІТ-коаліції вчора уклали угоду про співпрацю у зв'язку із засіданням Контактної групи з оборони України.

«Ця пожертва є важливим внеском у довгострокову підтримку зміцнення кіберзахисту України. Від початку вторгнення Данія зробила значний внесок в українську визвольну боротьбу, це також стосується і кіберпростору», — заявив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

Крім Данії, в коаліції беруть участь Естонія, Люксембург, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна. Наразі фінансові пожертвування на користь коаліції внесли Данія, Естонія і Люксембург.

Нагадаємо

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19 січня хакери атакували monobank. Користувачі банку повідомили про збої у роботі застосунку, який працював нестабільно та видавав помилку під час входу та під час здійснення операцій. Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.

Пізно ввечері, 21 січня, monobank знову зазнав DDoS-атаки.