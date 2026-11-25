Бюро економічної безпеки розслідує можливе ухилення від сплати податків власниками великих анонімних Telegram-каналів. За даними парламентської тимчасової слідчої комісії (ТСК), із 2022 року до серпня 2026-го на рахунки фізичних осіб-підприємців, пов'язаних із п'ятьма мережами каналів, надійшло щонайменше 104,9 млн грн за рекламу. У межах розслідування правоохоронці можуть перевіряти й компанії, які оплачували такі послуги. Про це розповів заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк на своєму YouTube-каналі «Залізний нардеп».

Реклама в Telegram може обернутися проблемами з БЕБ

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Як Telegram-канали отримували гроші за рекламу

За інформацією ТСК, рекламні платежі надходили на рахунки кількох ФОПів, пов'язаних із власниками та адміністраторами популярних Telegram-каналів.

Серед отримувачів коштів, за твердженням Железняка, були родичі власників каналів, бухгалтери та працівники рекламних агентств.

Депутат припускає, що така система могла використовуватися для розподілу рекламних доходів між кількома підприємцями, щоб уникати перевищення річного ліміту спрощеної системи оподаткування.

Коли дохід одного ФОПа наближався до встановленої межі, рекламодавцям могли пропонувати нові реквізити для оплати.

В одному з випадків задекларований річний дохід підприємця виявився лише на 583 грн нижчим за граничний показник.

Що встановила парламентська комісія

За даними комісії, встановлені платежі можуть не відображати всі рекламні доходи каналів. Частина замовлень, імовірно, оплачувалася через посередників, готівкою або криптовалютою.

Водночас використання кількох ФОПів саме собою не доводить податкового порушення. Для встановлення можливої схеми правоохоронці мають з'ясувати фактичних отримувачів доходів, характер операцій та обставини здійснення платежів.

Що розслідує БЕБ

Під час засідання парламентської ТСК 12 листопада представник Бюро економічної безпеки підтвердив проведення досудового розслідування щодо можливої незаконної діяльності, пов'язаної з монетизацією великих анонімних Telegram-каналів.

Правоохоронці перевіряють рух коштів через рахунки підприємців і пов'язаних юридичних осіб, а також інформацію про використання криптовалютних гаманців.

Йдеться про можливе ухилення від сплати податків та легалізацію доходів.

Матеріали, зібрані ТСК, зокрема інформацію від рекламодавців щодо проведених оплат, передали БЕБ та Державній податковій службі.

Чим ризикують компанії, які купують рекламу

У межах розслідування правоохоронці можуть з'ясовувати не лише походження доходів Telegram-каналів, а й обставини здійснення платежів рекламодавцями.

Зокрема, перевірці можуть підлягати договори, акти наданих послуг, платіжні документи та відповідність фактичних операцій їхньому бухгалтерському відображенню.

Як повідомив Железняк із посиланням на позицію БЕБ, кримінальне провадження може стосуватися різних учасників імовірного правопорушення, зокрема пособників.

Водночас сама купівля реклами в анонімному Telegram-каналі не є злочином і не означає автоматичної відповідальності рекламодавця.

Для кримінальної відповідальності за пособництво необхідно довести передбачені законом ознаки співучасті, зокрема умисне сприяння вчиненню кримінального правопорушення.

Податкові претензії до бізнесу також залежать від конкретних обставин: реальності рекламної послуги, документального підтвердження витрат і правильності їх відображення в обліку.

Чому виникли підозри щодо рекламних доходів

За даними моніторингу ТСК, вартість одного рекламного допису у великих анонімних Telegram-каналах може становити десятки тисяч гривень.

В окремих випадках ціна розміщення сягає $1,8 тис. і більше.

Водночас, за оцінкою комісії, фактична кількість рекламних інтеграцій у деяких каналах перевищує обсяг, який можна пояснити відомими офіційними надходженнями пов'язаних ФОПів.

Саме цю невідповідність правоохоронці мають перевірити під час розслідування.

Що варто врахувати рекламодавцям

Для компаній, які використовують Telegram як рекламний майданчик, розслідування актуалізує питання прозорості розрахунків із власниками каналів.

Наявність договору, належно оформлених платіжних документів і підтверджень фактичного розміщення реклами допомагає обґрунтувати господарську операцію під час податкової перевірки.

Окремої уваги потребують ситуації, коли рекламодавцю пропонують регулярно змінювати отримувачів платежів або переказувати кошти на рахунки осіб, які формально не є стороною договору.

Крім податкових ризиків, Железняк звернув увагу на репутаційні наслідки співпраці з анонімними каналами, де поряд із рекламою відомих компаній можуть розміщуватися оголошення нелегальних казино та інший сумнівний контент.

Наразі розслідування триває. Інформації про доведення вини конкретних рекламодавців або ухвалення судових вироків у цій справі немає.