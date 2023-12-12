Стала відома причина масового збою у мережі «Київстар»

Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро ​​мережі. Про це пише dev з посиланням на джерела компанії.

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Як пише видання, джерела спростовують інформацію про нібито обшук правоохоронців у компанії, яку поширюють деякі Telegram-канали.

Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету.