Причиною масового технічного збою в роботі найбільшого мобільного оператора «Київстар» стала атака хакера на ядро мережі. Про це пише dev з посиланням на джерела компанії.
12 грудня 2023, 11:47
Стала відома причина масового збою у мережі «Київстар»
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Як пише видання, джерела спростовують інформацію про нібито обшук правоохоронців у компанії, яку поширюють деякі Telegram-канали.
Нагадаємо
12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про технічний збій у мережі, через що можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу до інтернету.
Джерело: Мінфін
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