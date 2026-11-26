Міністерство юстиції США заявило про найбільшу в історії відомства кампанію проти шахрайських мереж, які обманюють людей через інтернет, фальшиві інвестиційні платформи та криптовалютні схеми, — повідомляє The Block. Розслідування охоплюють понад 800 підозрюваних у більш ніж 400 справах, а правоохоронці працювали з колегами у понад 10 країнах.

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Операція Blackout та майже $17 млрд

Одним із ключових напрямів кампанії стала операція FBI Blackout, у межах якої, за заявою директора ФБР Кеша Пателя, правоохоронці обмежили доступ до незаконних активів на майже $17 млрд. Також було вилучено понад 14 тис. цифрових пристроїв, а правоохоронці безпосередньо попередили понад 11 тис. американців про спроби шахрайства.

За даними Мін'юсту, завдяки заходам правоохоронців вдалося запобігти потенційним втратам потерпілих на суму понад $690 млн.

Однак американське відомство не уточнило, яка саме частина майже $17 млрд у межах Blackout припадає на криптовалюту, а яка — на інші активи. Тому ці цифри не можна трактувати як суму конфіскованих біткоїнів або криптовалют.

Окремо за підтримки Державного департаменту США правоохоронці в американських та азійських розслідуваннях домоглися заморожування понад $1 млрд у викрадених криптовалютах. Ці результати також не слід автоматично додавати до показника Blackout, оскільки відомство не розкрило, чи перетинаються відповідні суми.

У рамках кампанії американські прокурори повідомили про результати понад 400 кримінальних справ проти більш ніж 800 фігурантів. Серед них — нові обвинувачення, екстрадиції, обвинувальні вироки та судові рішення. Загалом 30 осіб екстрадували до США для розгляду справ, пов'язаних із шахрайством.

США атакують інфраструктуру криптошахрайства

Одним із важливих напрямів американських розслідувань стала боротьба не лише з безпосередніми шахраями, а й з інфраструктурою, яка дозволяє їм отримувати, переміщувати та відмивати кошти.

Зокрема, у червні 2026 року Мін'юст США вилучив хмарний обліковий запис, пов'язаний із камбоджійською Huione Group. Американські прокурори стверджують, що інфраструктура компанії використовувалася для переміщення та приховування коштів, отриманих від криптовалютного шахрайства.

Huione Group пов'язували з сервісами, які використовували злочинці для відмивання коштів, зокрема через Telegram-майданчики. За версією американських правоохоронців, ці інструменти допомагали переміщувати гроші, отримані від інвестиційних схем, кіберзлочинів та інших незаконних операцій.

Цей епізод входить до ширшої кампанії проти транснаціональних шахрайських мереж, зокрема тих, що працюють у Південно-Східній Азії.

Що відомо про кол-центри в Молдові

У повідомленні Мін'юсту США згадується також Молдова. За підтримки американських прокурорів та правоохоронців у жовтні там проводилися операції проти шахрайських кол-центрів.

Американська сторона повідомила про закриття п'яти кол-центрів і затримання підозрюваних координаторів, які, за версією слідства, керували фальшивими криптовалютними торговельними платформами.

Крім того, американські прокурори згадали окрему справу про онлайн-романтичне шахрайство, в межах якої потерпілі з США та Європи втратили $440 тис. за один місяць. У цій справі йдеться про трьох підозрюваних, яких затримали в Молдові.

Чи є серед фігурантів українські кол-центри

У повідомленні американського Мін'юсту про найбільшу кампанію проти шахрайства немає прямого підтвердження, що українські кол-центри або конкретні українські фігуранти стали учасниками саме цієї операції США.

Водночас в Україні та сусідніх країнах останнім часом проводилися окремі міжнародні розслідування, пов'язані з шахрайськими кол-центрами, які використовували криптовалюту для отримання та переміщення коштів.

6 листопада 2026 року в Україні повідомили про викриття мережі шахрайських кол-центрів, які ошукали 135 громадян Німеччини на понад €4,3 млн. Операція Trade проводилася українськими правоохоронцями у співпраці з німецькими органами.

За версією слідства, фігуранти представлялися брокерами та фінансовими консультантами, переконували потерпілих інвестувати в криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через фальшиві платформи. Для цього використовували соціальну інженерію, IP-телефонію та месенджери.

Після отримання коштів їх переміщували через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, а потім розподіляли між учасниками угруповання.

У межах операції в Києві та Київській області, а також у Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях проводили обшуки. Чотирьох учасників угруповання затримали, ще одному співучаснику повідомили про підозру. Розслідування триває.

Ця справа не є частиною американської кампанії, про яку повідомив Мін'юст США, але демонструє, що аналогічні механізми інвестиційного шахрайства з використанням криптовалют діють і в Україні.

Українці фігурують і в іншій міжнародній справі

Ще один показовий випадок зафіксували в Молдові в листопаді 2026 року. Там правоохоронці затримали дев'ятьох підозрюваних у міжнародній схемі шахрайства з фальшивими інвестиціями в криптовалюти та акції.

За даними молдовської поліції, серед затриманих були громадяни Молдови, Румунії та України. Фігуранти, за версією слідства, використовували кол-центр, рекламували інвестиційні платформи та залучали людей, зокрема літніх, обіцяючи швидкий прибуток.

Це окреме розслідування молдовських правоохоронців, а не частина оголошеної американської операції. Водночас воно свідчить про транскордонний характер таких схем та залучення людей різних національностей до діяльності мереж, які використовують фальшиві інвестиційні платформи.

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Чому криптовалюта стала важливою для таких розслідувань

Криптовалюти використовуються шахраями не лише для отримання коштів від потерпілих, а й для їх подальшого переміщення між гаманцями, платформами та різними юрисдикціями.

У схемах із фальшивими інвестиціями жертв часто переконують купити криптовалюту на легальній біржі, а потім переказати її на адресу, яку контролюють злочинці. Після цього кошти можуть проходити через десятки або сотні транзакцій, обмінюватися на інші активи чи використовуватися через спеціалізовані сервіси.

Водночас криптовалютні транзакції залишають цифровий слід у блокчейні. Саме тому американські та міжнародні правоохоронці активно використовують блокчейн-аналітику для відстеження коштів, виявлення пов'язаних гаманців і заморожування активів.

Масштабна кампанія Мін'юсту США демонструє, що боротьба з криптовалютним шахрайством дедалі більше зосереджується не лише на окремих виконавцях, а й на фінансових, технологічних та організаційних структурах, які забезпечують роботу міжнародних злочинних мереж.

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