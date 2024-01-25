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25 січня 2024, 13:33

Хакерська атака: Укрпошта заявила про збій в роботі

АТ «Укрпошта» попереджає про значний технічний збій у роботі своїх ІТ-систем. Через це певні послуги компанії недоступні. Про це повідомили в пресслужбі компанії.

АТ «Укрпошта» попереджає про значний технічний збій у роботі своїх ІТ-систем.
Фото:depositphotos

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«У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час», — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у відділеннях є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.

Раніше СЕО «Укрпошти» Ігор Смілянський в телеграм-каналі написав:

«Друзі, сьогодні вночі сталась атака на інформаційну інфраструктуру партнерів. Через це спостерігаються збої в нашій роботі. Вже поновлено прийняття платежів по всій країні (96%), робота особистого кабінету та API. Можливі невеликі затримки в доставці посилок, але робимо все, щоб їх мінімізувати. Будемо тримати Вас в курсі по стану поновлення. Дякуємо за розуміння!».

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», газопостачальна компанія «Нафтогаз України» та ТОВ «Газорозподільні мережі України» заявили про хакерську атаку на один із дата-центрів. Через масштабну кібератаку сайти і кол-центр не працюють.

Джерело: Мінфін
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