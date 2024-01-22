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22 січня 2024, 8:10

Кібератака на monobank: Звечора банк знову атакували

Пізно ввечері, 21 січня, monobank знову зазнав DDoS-атаки. Про це написав один із співзасновників банку Олег Гороховський в телеграм-каналі.

Пізно ввечері, 21 січня, monobank знову зазнав DDoS-атаки.
Фото:depositphotos

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Атака на monobank

«Думаю на сьогодні monobank одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос. Ось поки писав почалася нова хвиля… Стоїмо!», — написав Гороховський.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 19 січня, пізно увечері користувачі monobank повідомили про збої у роботі застосунку, який працював нестабільно та видавав помилку під час входу та під час здійснення операцій.

Пізніше співзасновник monobank Олег Гороховський написав, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.

Читайте також: В monobank озвучили збитки від початку повномасштабної війни

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про масовану хакерську атаку через яку був відсутній зв’язок та інтернет, також не працював сайт оператора та мобільний застосунок.

20 грудня «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+30
Mr YouSt
Mr YouSt
22 січня 2024, 10:16
#
Это входит в его работу, отбивать кибер атаки. А он опять хвастается как и день назад, что у него «стоит». А может так готовит к более масштабному сбою. Любитель славы и пиара.
+
0
Три літри
Три літри
22 січня 2024, 11:52
#
Продемонструвати клієнтам спроможність вистояти під атаками також входить в його роботу, це саме частина public relations які ти не розумієш коли пишеш скорочення «піар»
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0
Sinteo
Sinteo
22 січня 2024, 11:52
#
Ти мабуть фанат якогось лайна типу пірівата чи укрбензину тупого, який, якщо щось станеться, навіть нічого про це не скаже.
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