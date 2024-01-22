Кібератака на monobank: Звечора банк знову атакували

Пізно ввечері, 21 січня, monobank знову зазнав DDoS-атаки. Про це написав один із співзасновників банку Олег Гороховський в телеграм-каналі.

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Атака на monobank

«Думаю на сьогодні monobank одна з найбільш атакованих ІТ-цілей у країні. DDoS-атаки йдуть просто безперервно. Щойно закінчилася атака загальним навантаженням 580 мільйонів запитів на сервіс. Це просто космос. Ось поки писав почалася нова хвиля… Стоїмо!», — написав Гороховський.

Передісторія

Як писав «Мінфін», 19 січня, пізно увечері користувачі monobank повідомили про збої у роботі застосунку, який працював нестабільно та видавав помилку під час входу та під час здійснення операцій.

Пізніше співзасновник monobank Олег Гороховський написав, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.

Читайте також: В monobank озвучили збитки від початку повномасштабної війни

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про масовану хакерську атаку через яку був відсутній зв’язок та інтернет, також не працював сайт оператора та мобільний застосунок.

20 грудня «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном.