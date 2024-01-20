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20 січня 2024, 9:30

Вночі у роботі monobank стався збій через «найпотужнішу DDoS атаку»

У п’ятницю, 19 січня, пізно увечері користувачі monobank повідомили про збої у роботі застосунку, який працював нестабільно та видавав помилку під час входу та під час здійснення операцій.

У п’ятницю, 19 січня, пізно увечері користувачі monobank повідомили про збої у роботі застосунку, який працював нестабільно та видавав помилку під час входу та під час здійснення операцій.►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новиниОператори служби підтримки написали, що з цього питання розбираються фахівці банку.
Фото: freepik.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Оператори служби підтримки написали, що з цього питання розбираються фахівці банку.

Пізніше співзасновник monobank Олег Гороховський написав у Telegram, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.

«Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем», — заявив він о 23:57.

Згодом він повідомив, що на monobank продовжують здійснювати потужну DDoS-атаку.

«50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!» — написав Гороховський о 00:25.

О 00:43 Гороховський написав: «Розходимося».

Читайте також: В monobank озвучили збитки від початку повномасштабної війни

Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про масовану хакерську атаку через яку був відсутній зв’язок та інтернет, також не працював сайт оператора та мобільний застосунок.

20 грудня «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+5
Три літри
Три літри
20 січня 2024, 9:33
#
Данілич, твій вихід, розпові вчительці як банки з відділеннями легко відбивають ддос.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
20 січня 2024, 10:21
#
Только взлетает где-нибудь
рашистский МиГ-31К — сразу же
закрываются все отделения
всех укрбанков.
Это всё, что надо знать
о ddos-атаках на отделения
украинских банков.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
20 січня 2024, 10:51
#
Це не ДДОС, це security breach =)
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