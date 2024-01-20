Вночі у роботі monobank стався збій через «найпотужнішу DDoS атаку»

У п’ятницю, 19 січня, пізно увечері користувачі monobank повідомили про збої у роботі застосунку, який працював нестабільно та видавав помилку під час входу та під час здійснення операцій.

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Оператори служби підтримки написали, що з цього питання розбираються фахівці банку.

Пізніше співзасновник monobank Олег Гороховський написав у Telegram, що хакери здійснили на банк найпотужнішу кібератаку.

«Найпотужніша DDoS атака. Ситуація під контролем», — заявив він о 23:57.

Згодом він повідомив, що на monobank продовжують здійснювати потужну DDoS-атаку.

«50 мільйонів запитів. Друга хвиля. Стоїмо!» — написав Гороховський о 00:25.

О 00:43 Гороховський написав: «Розходимося».

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Нагадаємо

12 грудня мобільний оператор «Київстар» заявив про масовану хакерську атаку через яку був відсутній зв’язок та інтернет, також не працював сайт оператора та мобільний застосунок.

20 грудня «Київстар» відновив усі послуги компанії як в Україні, так і за кордоном.