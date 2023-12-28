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28 грудня 2023, 19:23

НБУ затвердив плани інспекційних перевірок на наступний рік

Правління Національного банку затвердило плани проведення інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Правління Національного банку затвердило плани проведення інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.
Фото: НБУ

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Перевірки банків

У плані проведення інспекційних перевірок банків визначено перевірки 27 установ, зокрема:

Перевірки учасників ринку небанківських фінпослуг

  • у першому кварталі - ТОВ «ФК «Фінексперт» (ЄДРПОУ 39314440), ТОВ «Фард Стандарт» (ЄДРПОУ 39373312), ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів» (ЄДРПОУ 39861924), ТОВ «ФК «АВІОР» (ЄДРПОУ 42581898), АТ «СК «Авангард» (ЄДРПОУ 33152560), ТДВ «СК «ВАРТО» (ЄДРПОУ 43199626);
  • у другому кварталі - ТОВ «ФК «Фінсоле» (ЄДРПОУ 40546191), ТОВ «ФК «Атом Фінанс» (ЄДРПОУ 42359229), ТОВ «Укр Кредит Фінанс» (ЄДРПОУ 38548598), ТОВ «Мілоан» (ЄДРПОУ 40484607), ТОВ «Сафра Фінанс» (ЄДРПОУ 43931541), ПрАТ «СК «Залізничні шляхи» (ЄДРПОУ 22523595), ТОВ «Маніфою» (ЄДРПОУ 42848369);
  • у третьому кварталі - ТОВ «Фінанс Інвест Актив» (ЄДРПОУ 44532203), ПАТ «СК «УСГ» (ЄДРПОУ 30859524), ПрАТ «УСК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» (ЄДРПОУ 24175269), ТДВ СК «Альфа-Гарант» (ЄДРПОУ 32382598), ПрАТ «СТ «Гарантія» (ЄДРПОУ 14229456), ПрАТ СК «Інтер-Поліс» (ЄДРПОУ 19350062), ПрАТ «СК «Інтер-Плюс» (ЄДРПОУ 32586973);
  • у четвертому кварталі - АТ «СГ «ТАС» (приватне) (ЄДРПОУ 30115243), ПрАТ «СК «Перша» (ЄДРПОУ 31681672), ПрАТ АСК «Скарбниця» (ЄДРПОУ 13809430), ПрАТ «Метлайф» (ЄДРПОУ 32109907), ПрАТ «СК «Євроінс Україна» (ЄДРПОУ 22868348), ТОВ «Аванс Кредит» (ЄДРПОУ 43619089).

Перевірки надавачів платіжних послуг

У плані проведення перевірок надавачів платіжних послуг визначено перевірки 6 установ, зокрема:

  • у першому кварталі - ТОВ «Українська платіжна система» (ЄДРПОУ 35780941);
  • у другому кварталі - ТОВ «ФК «Єдиний простір» (ЄДРПОУ 43171286);
  • у третьому кварталі - ТОВ «Фінансова компанія «Фінекспрес» (ЄДРПОУ 39706018), ТОВ «ФК «Ап.Мі Фінанс» (ЄДРПОУ 40461899);
  • у четвертому кварталі - ТОВ «ФК «Елаєнс» (ЄДРПОУ 38905834), ТОВ «Даймонд Пей» (ЄДРПОУ 40169405).
Джерело: Мінфін
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