НБУ затвердив плани інспекційних перевірок на наступний рік

Правління Національного банку затвердило плани проведення інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. Про це повідомляє пресслужба регулятора.