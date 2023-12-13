Відповідальність за атаку на «Київстар» взяли на себе російські хакери — СБУ

Про свою причетність до кібератаки, що призвела до руйнування мережевої інфраструктури українського оператора зв'язку «Київстар» заявила група російських хакерів. Мобільний оператор разом з СБУ продовжує працювати над відновленням послуг. Про це повідомляє Служба безпеки України .

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Що відомо

«Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань (за повідомленнями російських ЗМІ — „Солнцепек“). Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу Збройних сил рф (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності», — йдеться у повідомленні.

СБУ продовжує документувати кібератаку рф по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин росіян.

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Зазначається, що кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки.

Нагадаємо

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами Комарова, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

Окрім найбільшого мобільного оператора під кіберудар 12 грудня потрапив й monobank, але компанії вдалося відбити напад.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».