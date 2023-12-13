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13 грудня 2023, 12:06

Відповідальність за атаку на «Київстар» взяли на себе російські хакери — СБУ

Про свою причетність до кібератаки, що призвела до руйнування мережевої інфраструктури українського оператора зв'язку «Київстар» заявила група російських хакерів. Мобільний оператор разом з СБУ продовжує працювати над відновленням послуг. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Про свою причетність до кібератаки, що призвела до руйнування мережевої інфраструктури українського оператора зв'язку «Київстар» заявила група російських хакерів.
Фото: depositphotos.

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Що відомо

«Відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань (за повідомленнями російських ЗМІ — „Солнцепек“). Воно є хакерським підрозділом головного управління генштабу Збройних сил рф (більш відомого як ГРУ), яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності», — йдеться у повідомленні.

СБУ продовжує документувати кібератаку рф по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин росіян.

Читайте: Атака на «Київстар»: Microsoft, Cisco та Ericsson допомагають відновити роботу

Зазначається, що кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти «Київстару» у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після вчорашньої хакерської атаки.

Нагадаємо

12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами Комарова, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

Окрім найбільшого мобільного оператора під кіберудар 12 грудня потрапив й monobank, але компанії вдалося відбити напад.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

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0
Антон Куминов
Антон Куминов
13 грудня 2023, 13:02
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Где пруфы?
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0
Три літри
Три літри
13 грудня 2023, 13:53
#
Питайте про це у москальських джерел яки оприлюднили цю інформацію
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0
sacha2222
sacha2222
13 грудня 2023, 13:25
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Куда смотрели службы Киевстара которые обязаны были защищать ПО от проникновения? Это звонок гос. структурам брать на работу профессионалов, а не родственников для которых профессионализм это вообще не знакомое слово.
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0
Три літри
Три літри
13 грудня 2023, 13:54
#
Яким боком тут держ.структури?
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Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
13 грудня 2023, 13:49
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Некая российская хакерская группировка «Солнцепек», которая взяла на себя ответственность за атаку на «Киевстар», заявила об уничтожении 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, всех систем облачного хранения данных и резервного копирования. Говорят, атаковали оператора, потому что компания обеспечивает связью ВСУ, государственные органы и силовые структуры Украины.
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