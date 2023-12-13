Атака на «Київстар»: Microsoft, Cisco та Ericsson допомагають відновити роботу

Microsoft, Cisco та Ericsson допомагають «Київстар» відновити роботу після масштабної кібератаки. Про це у інтерв'ю для Forbes повідомив СЕО компанії Олександр Комаров.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зокрема шведська компанія Ericsson залучена до відновлення інфраструктури оператора, а американські Microsoft та Cisco займаються безпекою та розслідуванням інциденту.

Нагадаємо, що 12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами Комарова, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

Окрім найбільшого мобільного оператора під кіберудар 12 грудня потрапив й monobank, але компанії вдалося відбити напад.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

Читайте також: ГУР України знищило усю базу даних російської податкової