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13 грудня 2023, 11:50

Атака на «Київстар»: Microsoft, Cisco та Ericsson допомагають відновити роботу

Microsoft, Cisco та Ericsson допомагають «Київстар» відновити роботу після масштабної кібератаки. Про це у інтерв'ю для Forbes повідомив СЕО компанії Олександр Комаров.

Microsoft, Cisco та Ericsson допомагають «Київстар» відновити роботу після масштабної кібератаки.

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Зокрема шведська компанія Ericsson залучена до відновлення інфраструктури оператора, а американські Microsoft та Cisco займаються безпекою та розслідуванням інциденту.

Нагадаємо, що 12 грудня на «Київстар» була здійснена масштабна кібератака. За словами Комарова, хакери знищили частину IT-інфраструктури. На ранок 13 грудня мережа так й не відновила роботу. Водночас речниця компанії Ірина Леліченко зазначила, що «Київстар» планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи.

Також «Мінфін» раніше писав, що «Київстар» частково відновив фіксований звʼязок.

Окрім найбільшого мобільного оператора під кіберудар 12 грудня потрапив й monobank, але компанії вдалося відбити напад.

У Приватбанку та Ощадбанку виникли проблеми через атаку на «Київстар».

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Takida
Takida
13 грудня 2023, 11:59
#
Зашел вчера в один магазин, платеж прошел ,зашел в другой — не проходит. взял лопату и пошел копать под яблоней. В наше нестабильное время все же кеш должен быть.
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