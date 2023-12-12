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12 грудня 2023, 22:07

«Київстар» частково відновив фіксований звʼязок після кібератаки

Спеціалісти мобільного оператора «Київстар» на 20:00 12 грудня частково відновили роботу послуг фіксованого звʼязку. Про це повідомила пресслужба компанії.

Спеціалісти мобільного оператора «Київстар» на 20:00 12 грудня частково відновили роботу послуг фіксованого звʼязку.
Фото:rbc.ua

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Відновлення зв'язку

«Спеціалісти працюють над відновленням інших послуг і «зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня», — йдеться у повідомленні компанії.

Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що компанія обіцяє повідомляти додатково.

«Після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, обовʼязково отримають компенсації», — йдеться у повідомленні.

Читайте: Терміни відновлення роботи незрозумілі — гендиректор «Київстар»

Команда «Київстар» подякувала правоохоронним органам та державним службам за миттєву реакцію і професійну допомогу, а також абонентам, колегам по телеком ринку, корпоративним клієнтам за розуміння і підтримку.

Хакерська атака

Зранку, 12 грудня, абоненти мобільного оператора «Київстар» з усієї України не можуть скористатися послугами мобільного звʼязку та доступом в інтернет через масштабний збій. У компанії заявили про технічні проблеми. Через збій також не працює нацроумінг. Причиною технічного збою у роботі оператора стала хакерська атака.

Президент «Київстар» Олександр Комаров повідомив, що кібератака була дуже потужною. За його словами, відбулося «проникнення в ІТ-інфраструктуру та її руйнування». Основна ціль атаки — максимальне руйнування інтелектуальної інфраструктури оператора, зазначив очільник компанії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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