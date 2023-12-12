Приватбанк повідомив про труднощі у роботі сервісів у зв'язку з кібератакою на Київстар. Зокрема деякі POS-термінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть не працювати. Про це йдеться у пресрелізі банку на сторінці у Facebook.
У Приватбанку виникли проблеми через збій Київстар
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В банку наголошують, що роблять все, аби забезпечити доступність всіх продуктів та послуг.
Як повідомляє Економічна правда, сервіси Приватбанку мають певну залежність від роботи Київстар: в банкоматній мережі до 5%, термінали самообслуговування — до 10% мережі, POS — до 30%.
В Приватбанку також повідомили як зв'язатися з ними, якщо немає мобільного зв'язку.
«Якщо у вас виникла термінова необхідність зв'язатися з нами, то за відсутністю мобільного зв’язку, ви можете зателефонувати до підтримки за допомогою Приват24, а також написати в чат-онлайн, для цього достатньо підключитися до альтернативної мережі інтернету», — йдеться у повідомленні банку.
Нагадаємо, що ранок 12 грудня для українців почався відсутністю мережі Київстар. Пізніше стало відомо, що на компанію була здійснена хакерська атака.
До теми: «Київстар» відновить роботу за чотири-пʼять годин — Кубраков
Коментарі - 12
И это ГОСУДАРСТВЕННЫЙ банк!!! Сервисы которого (из сообщения в статье) зависят от работы частного оператора связи!!!
И опять вопрос -«Укртелеком» частная контора принадлежащая ахметке, оказывает услуги государству Украина в обеспечении спец (закрытых) каналов связи. Вот как здорово!
А что социальная сеть является каналом предоставления информации от ГОСУДАРСТВЕННОГО банка?
Вы в какой стране живете?
Специально для «самопровозглашенных» аналитиков и «рядом стоящи» экспертов.
Не один раз убедился, что со знанием законодательства Украины, у граждан этой «категории» определенная проблема.
Начнем с «азов»
Постанова Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року № 151 «Про затвердження Положення про визначення об'єктів критичної інфраструктури в банківській системі України».
Текст приводить не буду, уверен что местные «эксперты» знакомы с этим документом. Далее —
Закон України Про основні засади забезпечення кібербезпеки України
И есть в этом документе такая стаття 8 Національна система кібербезпеки
…2. Основними суб'єктами національної системи кібербезпеки є Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національна поліція України, Служба безпеки України, Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України, розвідувальні органи, Національний банк України, які відповідно до Конституції і законів України виконують в установленому порядку такі основні завдання
Продолжение -
6) Національний банк України визначає порядок, вимоги та заходи із забезпечення кіберзахисту та інформаційної безпеки банками, іншими особами, що здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, операторами платіжних систем та/або учасниками платіжних систем, технологічними операторами платіжних послуг, здійснює контроль за їх виконанням; створює центр кіберзахисту Національного банку України, забезпечує функціонування системи кіберзахисту для банків…
Что то я в этих «текстах» слово частная компания не вижу!!!
А вижу словосочетание — … Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечує формування та реалізацію державної політики щодо захисту у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, активної протидії агресії у кіберпросторі, кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури…
Вопрос « аналитикам» — так что в обеспечении связи гос банка входящего в «понятие „критической инфраструктуры“ делает частная компания „Киевстар“???
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦИВИЛИЗАЦИЮ!!!
Так ты в какой сфере „аналитик“ И сколько заплатили твои родители за такое образование?
«Аналитики» и «эксперты» я хочу получить ответ? Или не вы тут больше всех горлопанили о европейских ценностях. законности и «рехформировании»?
Ответ будет?
Є така штука — інтернет. Більш надійного нічого не придумали. А ця організація ліпить свої канали фізичного зв’язку, що є нонсенсом для безпеки.
Я розумію, що в росіян по типу вас дуже підгорає, що ви нічого не можете зробити, хоча в цій «Державна служба спеціального зв’язку» у вас десятки своїх агентів.
Ты даже не знаешь законодательства страны в которой живешь. а свое невежество и природную глупость компенсируешь обычным хамством!!!
Ты мне угрожаешь???
Ты сейчас понимаешь что написал???
«Державна служба спеціального зв’язку» у вас десятки своїх агентів
National Communications System — NCS
И особенно. для полной картины. ознакомиться с деятельностью Рональда Рейгана, по созданию специального Консультативного комитета при президенте США по вопросам телекоммуникаций в интересах национальной безопасности (National Security Telecommunications Advisory Committee), созданного 13 сентября 1982 года в соответствие с указом Рональда Рейгана — № 12382 (President's National Security Telecommunications Advisory Committee — NSTAC).
Подобные государственные коммуникационные системы существуют во всех ЦИВИЛИЗОВАННЫХ странах под контролем спец служб и никакого отношения (в эксплуатации) к частным конторам не имеют!!!
Ладно, пойду, по совету «экспертов» учится мыть туалеты и чистить сапоги! Я же не аналитик!