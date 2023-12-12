У Приватбанку виникли проблеми через збій Київстар

Приватбанк повідомив про труднощі у роботі сервісів у зв'язку з кібератакою на Київстар. Зокрема деякі POS-термінали, банкомати та термінали самообслуговування можуть не працювати. Про це йдеться у пресрелізі банку на сторінці у Facebook.

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В банку наголошують, що роблять все, аби забезпечити доступність всіх продуктів та послуг.

Як повідомляє Економічна правда, сервіси Приватбанку мають певну залежність від роботи Київстар: в банкоматній мережі до 5%, термінали самообслуговування — до 10% мережі, POS — до 30%.

В Приватбанку також повідомили як зв'язатися з ними, якщо немає мобільного зв'язку.

«Якщо у вас виникла термінова необхідність зв'язатися з нами, то за відсутністю мобільного зв’язку, ви можете зателефонувати до підтримки за допомогою Приват24, а також написати в чат-онлайн, для цього достатньо підключитися до альтернативної мережі інтернету», — йдеться у повідомленні банку.

Нагадаємо, що ранок 12 грудня для українців почався відсутністю мережі Київстар. Пізніше стало відомо, що на компанію була здійснена хакерська атака.

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