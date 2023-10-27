Головне за тиждень: Ставка НБУ, фінмоніторинг PEP та все про «єОселю»

Середня пенсія в Україні наразі становить 5 350 грн, водночас, майже третина пенсіонерів отримують від 2 до 3 тис. грн, а «мінімалка» обмежується 2 093 грн, на які прожити нереально. Тому, вже тривалий час у владі готують варіанти пенсійної реформи. Як формують пенсійні системи інші країни та чи варто звертати увагу на їх досвід, розбирався «Мінфін».

Захист інвесторів житла: вперше в Україні запрацював механізм реєстрації спеціальних майнових прав

Вперше в Україні у Державному реєстрі речових прав (ДРРП) забудовники зареєстрували спеціальні майнові права на майбутні обʼєкти нерухомості.

Зеленський підписав закон про компенсації тим, хто самостійно відремонтував пошкоджене окупантами житло

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10063 про розширення форми компенсації для українців, чиє житло було зруйноване або пошкоджене в результаті російської агресії.

ЄЦБ не змінив облікову ставку вперше з липня 2022 року

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 26 жовтня, залишив облікову ставку незмінною — на рівні 4,5%.

НБУ встановив облікову ставку на рівні 16% та залишив незмінними процентні ставки за своїми операціями з банками

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних із 27 жовтня та водночас залишив незмінними процентні ставки за своїми операціями з банками. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Зеленський підписав закон про фінмоніторинг політично значущих осіб

В четвер, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (PEP) і посилення їхнього фінансового моніторингу.

Як купити житло в Чорногорії: розрахунки кешем та інші цікаві моменти угоди

Із початком війни українці почали активно цікавитися можливістю придбати нерухомість за кордоном. Одним із найпопулярніших напрямків стала Чорногорія. Прийнятні ціни на «квадрати», можливість купити їх за готівку, й до того ж отримати ВНП, — далеко не всі переваги, які відкриває країна нерезидентам. Нюанси купівлі житла в Чорногорії і заробітку на ньому дізнавався «Мінфін».

Клієнти monobank за 15 днів жовтня надіслали «неіснуючим біржам» 6 мільйонів — Гороховський

За 15 днів жовтня клієнти monobank надіслали «неіснуючим біржам» 6 мільйонів гривень. Сумарно за жовтень буде 8−9 мільйонів гривень.

Все про «єОселю»: Якщо вчитель змінив професію, сплачуватиме не 3%, а 7%, та інші правила

Державній програмі пільгового кредитування «єОселя» виповнився рік. З цієї нагоди голова правління «Укрфінжитло» Євген Мецгер провів зустрічі з журналістами, щоб підсумувати результати, поділитися планами та відповісти на найактуальніші питання. Чому програма не стала популярною, чи зможуть пільговою іпотекою скористатися власники зруйнованого житла, та чи вистачить коштів на всіх — про це та багато іншого розповів очільник компанії, яка спеціалізується на видачі іпотек за державними програмами. «Мінфін» зібрав найцікавіше.

Мінекономіки: У вересні ВВП зріс на 9,1%

Зростання ВВП у вересні 2023 року порівняно з вереснем минулого року становило близько 9,1%.

НБУ готується знову зменшити заробітки банків: як зміниться дохідність депозитів

Великі банки поки що припинили зниження депозитних ставок. Причина проста — ринок очікує на рішення Монетарного комітету НБУ щодо ключової ставки. Що прогнозують банкіри, та як реагуватимуть депозитні ставки на рішення регулятора, — у свіжому огляді «Мінфіну».

На ринку криптовалют назріває революція: чи похоронить біткоїн альткоїни

У криптоспільноті активно обговорюється новий документ — BitVM: Compute Anything on Bitcoin (BitVM: обчислюйте будь-що на біткоїн). Його представив розробник Робін Лайнус. Запропоновані в документі новації розширюють можливості біткоїну та зменшать потребу у використанні альткоїнів. Чи залишиться для них місце, — розповість «Мінфін».

Скільки отримують банкіри та чому їхні зарплати зростають під час війни

Українські банки збільшують витрати на співробітників. Причому йдеться не лише про збільшення чисельності персоналу, а й про підвищення зарплат, премій, виплат та різноманітних бонусів. «Мінфін» проаналізував звітність нашої банківської системи та опитав фінансистів щодо зарплатного питання.​

10 років гарантовані 5% річних у валюті: що додати зараз до свого портфелю

Дохідності державних облігацій США продовжують бити рекорди. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій у понеділок перевищила 5% і досягла найвищого рівня з 2007 року. Чому ця ситуація є небезпечною для фондового ринку, «Мінфіну» розповів інвестиційний експерт Євгеній Тригубченко. Україна отримала від ЄС дев’ятий транш макрофінансової допомоги