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27 жовтня 2023, 14:28 Читать на русском

Захист інвесторів житла: вперше в Україні запрацював механізм реєстрації спеціальних майнових прав

Вперше в Україні у Державному реєстрі речових прав (ДРРП) забудовники зареєстрували спеціальні майнові права на майбутні обʼєкти нерухомості. Про це повідомила очільниця комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Уперше в Україні у Державному реєстрі речових прав (ДРРП) забудовники зареєстрували спеціальні майнові права на майбутні обʼєкти нерухомості.

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За її словами, це сприятиме прозорому веденню бізнесу забудовниками, запобіганню появі недобудов, а також захисту українців, які інвестують в нерухомість, адже продавати житло без цих прав, як і повного пакета інформації про будівництво у новобудовах буде неможливо.

«Реалізація цього механізму стала можливою завдяки ухваленню відповідного закону „Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому“. Вперше за всі роки незалежності ми маємо законодавчі норми, які реально захищають людей, які вкладають гроші в первинну нерухомість. Це безпосередньо стало можливим завдяки реєстрації спеціального майнового права, якого раніше не існувало», — наголосила ініціатор законопроєкту Олена Шуляк.

Вона пояснила: спеціальне майнове право — різновид майнового права. Він полягає у володінні і розпорядженні об'єктом незавершеного будівництва, майбутнім об'єктом нерухомості.

«Для того, щоб зареєструвати таке право замовнику будівництва потрібно буде створити певні документи у Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ). Зокрема, заяву про державну реєстрацію спеціального майнового права. Також забудовник має оприлюднити детальну інформацію про об'єкт будівництва та дані про себе», — розповіла очільниця комітету.

Зазначимо, що реєстрація спеціального майнового права є обов’язковою для тих, хто має намір продавати майбутні квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення або паркомісця.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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stas12345
stas12345
27 жовтня 2023, 15:13
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Каждый год в Украине умирает 500−600 тысяч человек, а рождается 200. Вопрос знатокам: кому будет нужна недвижимость и зачем в неё вкладываться в Украине?

Думаю что ситуация с недвижимостью через 10-15 лет в Киеве и западнее будет примерно такая как сейчас в Харькове
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