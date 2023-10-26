Клієнти monobank за 15 днів жовтня надіслали «неіснуючим біржам» 6 мільйонів — Гороховський

За 15 днів жовтня клієнти monobank надіслали «неіснуючим біржам» 6 мільйонів гривень. Сумарно за жовтень буде 8−9 мільйонів гривень. Про це написав в телеграм-каналі один із співзасновників банку Олег Гороховський .

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«Легкі гроші»

«Пам'ятаєте, я ділився даними щодо шахрайства за нашими картками з березня по липень цього року. Тоді клієнти надсилали „брокерам і біржам“ близько 3 мільйонів гривень щомісяця», — нагадав Гороховський.

Фото: телеграм-канал Гороховського

За його словами, бажання заробити «легкі гроші» неухильно зростає.

«Я вже навіть трохи збентежений. Нам дуже складно захистити „інвестора“, який сам, у здоровому глузді, надсилає гроші на неіснуючу біржу, яка являє собою номер картки фізособи в якомусь українському банку. Як їм пояснити, що так робити не треба?!», — написав Гороховський.

Він також зазначив, що п’ять тисяч клієнтів банку щомісяця потрапляють на гачок до шахраїв.

«Такою інформацією із вами не поділиться жоден банк. І це попри те, що ми досягли космічного рівня протидії. Наші моделі зупиняють понад 80% цього безумства і якби не вони, ці цифри були б утричі-вчетверо вищими», — підсумував він.