За 15 днів жовтня клієнти monobank надіслали «неіснуючим біржам» 6 мільйонів гривень. Сумарно за жовтень буде 8−9 мільйонів гривень. Про це написав в телеграм-каналі один із співзасновників банку Олег Гороховський.
Клієнти monobank за 15 днів жовтня надіслали «неіснуючим біржам» 6 мільйонів — Гороховський
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«Легкі гроші»
«Пам'ятаєте, я ділився даними щодо шахрайства за нашими картками з березня по липень цього року. Тоді клієнти надсилали „брокерам і біржам“ близько 3 мільйонів гривень щомісяця», — нагадав Гороховський.
Фото: телеграм-канал Гороховського
За його словами, бажання заробити «легкі гроші» неухильно зростає.
«Я вже навіть трохи збентежений. Нам дуже складно захистити „інвестора“, який сам, у здоровому глузді, надсилає гроші на неіснуючу біржу, яка являє собою номер картки фізособи в якомусь українському банку. Як їм пояснити, що так робити не треба?!», — написав Гороховський.
Він також зазначив, що п’ять тисяч клієнтів банку щомісяця потрапляють на гачок до шахраїв.
«Такою інформацією із вами не поділиться жоден банк. І це попри те, що ми досягли космічного рівня протидії. Наші моделі зупиняють понад 80% цього безумства і якби не вони, ці цифри були б утричі-вчетверо вищими», — підсумував він.
Коментарі - 26
что им их просто некуда девать…
— или много денег;
— или мало мозгов;
— или и то и другое…
Сумно це , куди ми дійдем з такими «наративами»…
Не стоит путать своё личное желание
свалить как можно скорее с Украины
с желаниями других граждан страны…
2 И что в моих мыслях преступного?
Гришаня — все твои публично озвученные претензии
ко мне не имеют никакой связи с темами обсуждения,
но ведь это тебя никогда не останавливало.
Ну, а то, что ты мечтаешь свалить из Украины
при первой же возможности достаточно
хорошо характеризует тебя, как гражданина…
Лично меня твои заморочки не волнуют, но на форуме
Минфина ты единственный, кому эта тема свербит уже
не один год, а значит у тебя явно предвзятое отношение.
Гришаня, я же тебе неоднократно рекомендовал
написать заявление в СБУ на тему «ольгино» и прочих
твоих виртуальных претензий ко мне — вот пусть они
и оценивают.
А тебя хватает только на раз в месяц писать
одно и тоже и только на форуме Минфина.
Вот уже и старость пришла Гришаня,
а где же мудрость?
Виновата ли в этом курица?
И это очень хорошо видно
по отзывам на Минфине…
Какой толк с того индекса, если предприятие сегодня есть,
а после ночного прилёта С-300 или Искандера — на месте
предприятия котлован и груда обломков…