10 років гарантовані 5% річних у валюті: що додати зараз до свого портфелю

Дохідності державних облігацій США продовжують бити рекорди. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій у понеділок перевищила 5% і досягла найвищого рівня з 2007 року. Чому ця ситуація є небезпечною для фондового ринку, «Мінфіну» розповів інвестиційний експерт Євгеній Тригубченко.

Інвесторів в акції не на жарт лякає зростання дохідностей трежеріс. Це вже оновлення рівня 16-річної давності, проте, ситуація виглядає так, що зростання триватиме.

Волатильність у трежеріс минулого тижня досягла максимальних рівнів із березня

Так відбувається тому, що ринок закладає базовий сценарій в економіці, коли висока облікова ставка утримуватиметься довше, ніж всі очікували. Цей висновок випливає зі статистичних макроданих та риторики ФРС.

Для стабільного розвороту дохідностей донизу і підтримки ринку акцій потрібні макродані, які покажуть, що відбувається стабільне уповільнення економіки США. А це, зі свого боку, спонукатиме ФРС послабити політику та перейти до циклу зниження облікової ставки. Проте, поки що таких макроданих недостатньо.

Є ще один важливий момент, який не можна ігнорувати. Різке зростання дохідності казначейських трежеріс протягом останніх двох тижнів почало викликати тріщини в інших сегментах ринку облігацій. А саме — швидкість та сила зростання дохідностей за 10-річками спровокували risk-off.

Risk-off — це ситуація на ринку, коли ризик сприймається як високий, а інвестори тяжіють до інвестицій з меншим ризиком та гарантованою дохідністю (наприклад, ті ж самі трежеріс).

Можливо, вже прямо зараз іде технічна ліквідація ризикових позицій, які раніше сформувалися. Risk-off, зрештою, може стати стримуючим фактором для зростання дохідності 10-річних казначейських облігацій. Адже інвестори часто при розпродажі свого портфеля акцій перевкладаються саме в ці облігації для уникнення ризику, таким чином це може припинити падіння їх ціни, адже попит на 10-річки зростає. Цей «коригуючий механізм» вже працює, виходячи з динаміки корпоративних бондів та індексу акцій.

Корпоративні облігації теж постраждали від зростання дохідностей казначейських. Найсильніше падали в ціні найризиковіші категорії, які минулого кварталу показали сильні результати, коли ще всі сподівалися на те, що ФРС почне найближчим часом знижувати облікову ставку. Основні розпродажі спостерігалися у найризиковіших категоріях корпоративних облігацій (В-рейтингу, ССС-рейтингу), тож система risk-off вже працює.

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Як можна скористатися ситуацією

Найочевидніший варіант — слідувати за трендом, зменшити ризики в портфелі та придивитися до казначейських облігацій, як-не-як, такі відсотки дохідності вони пропонували останній раз 16 років тому.

Також цікавими є корпоративні облігації, але тут вже варто використовувати більш комплексний підхід. Вони сьогодні пропонують дохідність кращу за казначейські облігації (6−8%), проте і з вищим ризиком. Оптимально розглядати для себе короткострокові бонди, до погашення яких залишається небагато часу, таким чином ви мінімізуєте ризик і отримуєте гарну дохідність.

У рамках портфеля також можна розглядати корпоративні облігації з високими купонами та на довгий період часу (5−10+ років), якщо ви хочете дочекатися зниження облікової ставки й заробити на цьому ще додаткову дохідність. Ця стратегія вже має в собі більше ризику, та її краще використовувати за умови купівлі облігацій різних емітентів, як частини портфеля.