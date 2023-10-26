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26 жовтня 2023, 19:16 Читать на русском

Зеленський підписав закон про фінмоніторинг політично значущих осіб

В четвер, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (PEP) і посилення їхнього фінансового моніторингу. Відповідну інформацію внесено в картці законопроєкту № 9269-д на сайті Верховної Ради.

В четвер, 26 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (PEP) і посилення їхнього фінансового моніторингу.
Фото: president.gov.ua

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Головна новація закону — замість трьох років після звільнення з посади, топчиновники матимуть фактично довічний статус РЕР.

Окрім скасування трирічного обмеження для статусу PEP, норми закону передбачають застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення обсягу та тривалості заходів фінмоніторингу, які необхідно вживати щодо таких діячів.

Так, згідно з документом, через 12 місяців після звільнення PEP з посади, банки та інші фінустанови мають переглянути його ризик.

Запроваджується обов'язок національного PEP після припинення виконання ним публічних функцій повідомляти про це банк.

Закон також зобов'язує суб'єктів первинного фінансового моніторингу, у разі відмови РЕР у здійсненні фінансових операцій або встановленні ділових відносин, надати протягом п'яти робочих днів клієнту-PEP письмові пояснення з обґрунтуванням причин.

Закон встановлює штраф для суб'єктів первинного фінансового моніторингу в розмірі до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1,7 млн грн, за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу до PEP: за зловживання з жорстким фінмоніторингом щодо PEP (присвоєння необґрунтованого рівня ризику, безпідставна відмова від проведення фінансових операцій).

Нагадаємо

Ухвалення цього закону є умовою вступу України до ЄС та фінансової допомоги від МВФ.

Згідно зі стандартами ЄС та Групи з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, під час визначення статусу публічного діяча не слід встановлювати проміжок часу, після завершення якого особу має бути автоматично позбавлено такого статусу.

«Мінфін» писав, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9269-д у цілому 17 жовтня 2023 року.

16 жовтня Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув своє рішення по законопроєкту про фінансовий моніторинг політично значущих осіб. Норму, яка заважала євроінтеграції, прибрали.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
zevs1
zevs1
26 жовтня 2023, 21:11
#
Банк как субъект первичного мониторинга может попасть на штраф в 1.7млн гр из-за РЕРса за отказ от проведения финансовых операций и присвоению РЕРсу статус рискового клиента,(всё равно депутаты оставили для себя метод давления на субъект первичного мониторинга то есть Банк).
Лучше вообще не иметь дело с такими особами как РЕР ведь это как правило на 95% проворовавшиеся чиновники.
+
0
Roofil
Roofil
27 жовтня 2023, 1:29
#
Нехай перевірять всі угоди в Омані!
+
0
parseval
parseval
27 жовтня 2023, 8:52
#
Цікаво, а сам президент підпадає під визначення терміну PEP?
+
+15
gsm
gsm
27 жовтня 2023, 10:07
#
*Розділ 1 ст. 1 п.1 (37) Закону національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років в Україні визначні публічні функції:
Президент України, Прем'єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України та їх заступники;
керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного Президентом України, його заступники;
+
0
Три літри
Три літри
27 жовтня 2023, 11:15
#
Ухвалення цього закону є умовою вступу України до ЄС та фінансової допомоги від МВФ.

Знов ця тупа їзда по вухах про вимоги МВФ та ЄС…
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