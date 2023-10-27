Працювати після 70 і віддавати 50% пенсії на податки: як живуть пенсіонери в інших країнах

Середня пенсія в Україні наразі становить 5 350 грн, водночас, майже третина пенсіонерів отримують від 2 до 3 тис. грн, а «мінімалка» обмежується 2 093 грн, на які прожити нереально. Тому, вже тривалий час у владі готують варіанти пенсійної реформи. Як формують пенсійні системи інші країни та чи варто звертати увагу на їх досвід, розбирався «Мінфін».

Пенсіонерам виставлять бали

Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, 1 березня наступного року планується провести індексацію пенсій, а також переформатувати розрахунки майбутніх виплат для майбутніх пенсіонерів.

У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто вийшов нещодавно. Тобто виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

Щомісячний внесок українців до Пенсійного фонду перераховуватиметься у бали, відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою в Україні на той момент. Якщо особа платить внески зі середньої зарплати — отримуєте 10 балів. Вище середньої — отримує, наприклад, 12 або більше, якщо менше середньої — менше й балів. Ці бали щороку перераховуватимуться у пенсію, відповідно до актуальної середньої заробітної плати.

За словами Дениса Шмигаля, такий підхід зробить солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації.

Яка зараз пенсійна система

Запропоновані Урядом новації не змінюють саму суть пенсійної системи України. Нинішня її архітектура була створена у 2004 році та передбачає трирівневу систему.

Перший рівень — це солідарні пенсії. Громадяни, що працюють, сплачують внески до Пенсійного фонду, і з цих коштів виплачуються пенсії нинішнім пенсіонерам.

Другий — система пенсійних накопичень. Відповідно до нього, людина, її роботодавець або обоє щомісячно сплачують певний відсоток до спеціального пенсійного фонду, який можна буде використовувати після виходу на пенсію.

Третій — добровільне недержавне пенсійне забезпечення. Особа чи роботодавець роблять пенсійні накопичення в недержавному пенсійному фонді.

Зараз в Україні функціонують перший і третій рівні. Однак, другого, який часто є основою пенсійної системи західних країн, немає.

Як впроваджуватимуть другий рівень

Фактично, відколи в законодавстві з'явилось положення про другий рівень пенсійної системи, просуваються ініціативи про його впровадження. Останній із таких проєктів був зареєстрований у Верховній Раді у квітні цього року. Його внесла група з декількох десятків нардепів.

Відповідно до проєкту, передбачається встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх працюючих осіб до досягнення ними 55 років, та обов’язкову сплату пенсійних внесків роботодавцями на користь таких найманих працівників.

Роботодавці сплачуватимуть 1,5% — у 2024-му, 2% — у 2025 році від розміру заробітної плати працівників, а держава співфінансуватиме такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів держбюджету. При цьому розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцем, залишиться незмінним: накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску.

За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава співфінансуватиме такі внески на паритетних засадах у межах 3% від розміру середньої заробітної плати.

Кошти накопичувальної системи, згідно з проєктом закону, є власністю учасників системи, у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходить до спадкоємців.

Передбачається, що управління активами пенсійних фондів здійснюватиметься авторизованими компаніями з управління активами. З 2026 року учасники системи зможуть самостійно обирати недержавний пенсійний фонд, в якому вони акумулюватимуть свої накопичення.

Хоча проєкт закону був внесений до парламенту ще близько півроку тому, з того часу його ухвалення не просунулося. Немає навіть рішення профільного комітету. Тому очікувати на швидке запровадження другого рівня пенсійної системи найближчим часом — не варто. Тим паче, що в Україні цю систему часто критикують через недовіру до держави, управляючих компаній та відсутність інструментів (окрім ОВДП) для надійних інвестицій пенсійних коштів для захисту їх від інфляції.

Як працюють пенсійні системи інших країн

Нідерланди

Відповідно до Глобального пенсійного індексу Mercer CFA Institute, Нідерланди посідають перше місце у світі серед кращих пенсійних систем. Цього року ця держава випередила попереднього переможця — Ісландію.

Топ-10 країн за Mercer CFA Institute

Середня пенсія в країні, яку отримують самотні пенсіонери, становить 3 015 євро. Ті ж, хто живе у парі, в середньому отримують 2 696 євро на місяць. Щоправда, це суми до сплати податків. Розмір податків змінюється, залежно від декількох факторів, але основний з них — це розмір виплат. Якщо розмір пенсії менше 38,7 тис. євро на рік (сюди потрапляє і середня пенсія), то ставка буде 19,3%. Максимальна ставка з пенсії сягає 49,5%, але це вже за умови, якщо виплати перевищують 73 тис. євро на рік.

Загалом, пенсія в країні складається з 3 частин:

Перша — це базовий дохід для осіб, які досягли державного пенсійного віку. Наразі він становить 66 років і 10 місяців, але поволі підвищуватиметься. Вже з наступного року він буде 67 років, а з 2028 — ще на 3 місяці вищий.

Наразі ця частина пенсії складає менше половини у середніх пенсійних доходах. Однак, очікується її підвищення до 1,5 тис. євро (після сплати податків), що вважається необхідним мінімумом для життя в Нідерландах.

Друга частина — це нарахування пенсії через роботодавця. Вона фінансується приблизно на 2/3 роботодавцем і на 1/3 працівником, але можуть бути і корективи, залежно від трудового договору. Управляє цими грошима пенсійний фонд, страхова компанія чи установа преміального пенсійного забезпечення.

В середньому, ця частина займає близько половини пенсії, або трохи більше.

Третя частина — приватні накопичення, наприклад, страхування життя, інвестиції тощо. Ця складова є найменш значною у Нідерландах. В середньому, за нею пенсіонери отримують від декількох десятків до декількох сотень євро на місяць.

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Попри те, що пенсійна система країни вважається найкращою в світі, цього року було запущено її реформу, яка почне діяти з 2028 року. Передбачається, що зміниться система відрахувань на другу частину пенсійного забезпечення, зробивши її простішою для тих, хто неодноразово змінював роботу чи відкривав бізнес. Крім цього, розмір пенсій зростатиме під час економічного зростання, але і знижуваметься у випадку спаду. Хоча проти останнього влада обіцяє створити захисні механізми.

Польща

У вже згаданому індексі Mercer CFA Institute Польща посідає 29 сходинку. Однак, нам може бути цікавий її досвід, оскільки це найближчий західний сусід України.

Середній розмір пенсії в країні становить 3 482 злотих на місяць, але після сплати податків ця сума знижується до 2 910 злотих. За офіційним курсом, це трохи менше 25,4 тис. грн. Мінімальна пенсія «чистими» в країні — 1 445 злотих, а це близько 12,6 тис. грн.

Чоловіки в країні можуть вийти на пенсію в 65 років, а жінки — в 60. Польща одна з небагатьох країн світу, які знижували пенсійний вік. У 2013 році почалось його поетапне збільшення до 67 років, але у 2017 році пенсійний вік знизили до нинішнього рівня.

Нинішня архітектура пенсійної системи країни була запроваджена у 1999 році. Відповідно до неї, особам, які народилися до 1949 року, пенсія призначається за попередніми «радянськими» правилами. Також ці правила поширювались на певні категорії, народжених до 1969 року, а народжені після цієї дати можуть отримувати пенсію лише за умовами реформи.

Працюючі поляки можуть робити 3 види пенсійних нарахувань. Перші два з них обов'язкові, а третій — добровільний.

Перший рівень — це обов'язкові внески, з яких виплачуються кошти нинішнім пенсіонерам, тобто солідарна система.

Другий — внески робітників і працедавців на індивідуальні пенсійні рахунки, на яких кошти накопичуються для конкретної особи.

Третій — добровільні пенсійні накопичення в пенсійних фондах.

Загальний розмір обов'язкового пенсійного внеску становить 19,52% від заробітної плати. З цієї суми 12,22% йде на перший рівень, а решта — на другий. При цьому відрахуваннями для другого рівня можна розпоряджатись по-різному:

всю суму залишати на рахунку установи соціального страхування (ZUS),

частину спрямувати ZUS, а частину — на інвестиційний рахунок для придбання акцій, облігацій та інших інструментів за рішенням управителя фонду.

Всі без виключення пенсіонери країни отримують 13-ту пенсію, а більшість ще й 14-ту, або її частину, залежно від своїх доходів. Ці пенсійні нарахування запроваджені нинішньою партією влади «Право і справедливість», і довгий час критикувались опозицією. Хоча, зрештою, лідери опозиції заявили, що не скасовуватимуть ці пенсії.

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Пенсійна система Польщі часто критикується всередині країни. Основні проблеми:

низька частка пенсійних активів щодо ВВП,

низький рівень участі в недержавних пенсійних програмах,

недостатній рівень заощаджень населення, накопичених за період праці,

низька професійна активність на ринку праці осіб після 55 років.

Крім цього, через те, що жінки на 5 років раніше виходять на пенсію, а значна частина від виплат є накопичувальною, — вони отримують в середньому приблизно на 1 тис. злотих (8 720 грн) менше, ніж чоловіки.

В умовах старіння нації Польща не зможе тривалий час підтримувати пенсії на нинішньому рівні. Ті, хто вийдуть на пенсію через 30−40 років, зможуть розраховувати на пенсію в розмірі лише 30% від середньої заробітної плати. Хоча зараз цей показник близько 50%.

Японія

Пенсійна система Японії в рейтинзі Mercer CFA Institute на 30 сходинці, тобто нижче Польщі, але цікава переважно тим, що країна має найбільшу частку громадян старше 65 років серед всіх держав світу з населення понад 1 млн осіб.

Інакше кажучи, їй доводиться виплачувати пенсії в умовах, коли країна стрімко старіє. За прогнозами, до 2050 року частка пенсіонерів там сягне 36% населення.

Середній розмір базової пенсії за віком, яку отримують громадяни Японії, становить близько 60 тис. єн (14,4 тис. грн), а середня загальна сума виплат — близько 150 тис. єн (36 тис. грн).

Почати отримувати пенсію за віком можна з 65 років, маючи хоча б 10 років трудового стажу. Однак, вийти на пенсію можна і в 60 років, щоправда, в такому разі виплати будуть менші приблизно на чверть. Якщо ж вийти на пенсію в 70, виплати зростуть на чверть.

Пенсійна система в країні базується на 2 стовпах:

виплати до Національної пенсійної системи, з якої сплачується базова пенсія;

пенсійне страхування, яке становить 14,6% від доходів і рівно розподіляється між роботодавцем і працівником. Це забезпечує доплати до базової пенсії.

Через велику кількість пенсіонерів і зниження кількості працюючих японців, пенсіонери країни отримують невеликі кошти і змушені довше працювати.

Так, за даними на 2021 рік, близько 50% осіб віком від 65 до 69 років продовжують ходити на роботу. А серед тих, хто перебуває у віковій групі від 70 до 74 років, працює кожен третій. Для прикладу: водіями таксі в країні працювали 50 тис. осіб у віці від 70 до 74 років, і ще 20 тис. — старші за 75 років.

Навіть за таких умов в країні тривають дискусії щодо підвищення пенсійного віку.

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Загалом, як показує досвід, більший успіх у пенсійному забезпеченні мають ті країни, які роблять ставку на накопичувальну частину та здатні утримувати баланс між соціальними виплатами та необхідністю тверезо розуміти свої можливості.