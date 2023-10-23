На ринку криптовалют назріває революція: чи похоронить біткоїн альткоїни

У криптоспільноті активно обговорюється новий документ — BitVM: Compute Anything on Bitcoin (BitVM: обчислюйте будь-що на біткоїн). Його представив розробник Робін Лайнус. Запропоновані в документі новації розширюють можливості біткоїну та зменшать потребу у використанні альткоїнів. Чи залишиться для них місце, — розповість «Мінфін».

9 жовтня співзасновник ZeroSync, zkCoins, Sats4Files, автор багатьох статей на тему криптографії та розробки програмного забезпечення з відкритим кодом, Робін Лайнус представив механізм розширення можливостей смарт-контрактів Bitcoin без необхідності проводити зміни у вже існуючій мережі. Документ під назвою «BitVM: обчислюйте будь-що на біткоїн» розкриває алгоритм створення розумних контрактів на блокчейні Bitcoin, подібних до Ethereum. Винахід такого механізму сколихнув криптоспільноту та поставив під сумнів потребу функціонування альткоїнів.

Як працює BitVM

За словами Робіна Лайнуса BitVM — це модель обчислень, що передбачає, що будь-яка повна за Тьюрингом функція може бути верифікована за допомогою біткоїну.

Схема може бути задіяна для здійснення офлайн-обчислень, необхідних для діяльності смарт-контрактів на біткоїні. Верифікація даних проводитиметься за принципами, схожими на ті, що використовуються в рішеннях другого рівня для Ефіріуму.

Тобто, використовуючи BitVM, стає можливим розгорнути безліч різних програм, навіть ігрові. Потенційні застосування включають такі ігри, як шахи, го або покер, і, зокрема, перевірку доказів дійсності в біткоїн-контрактах. Крім того, можливо буде з'єднати BTC з іншими мережами, створити ринок прогнозів, відтворити нові коди операцій.

Схема роботи смарт-контрактів біткоїн

Джерело: bitvm.org

Недоліки BitVM:

модель обмежена двостороннім налаштуванням із прувером і верифікатором;

як для перевірника, так і для верифікатора, потрібні значні обсяги офчейн-обчислень і зв’язків для виконання програм.

А тепер давайте пригадаємо, що таке EVM (Ethereum Virtual Machine). Це віртуальне обчислювальне середовище, розподілений комп'ютер, що відповідає за виконання алгоритмів мережі Ethereum, так званих смарт-контрактів. EVM вважається повною за Тьюрингом машиною, що означає теоретичну можливість обробки будь-яких обчислень, які можуть бути зроблені на комп'ютерах за достатньої кількості обчислювальних ресурсів.

Тобто Робін Лайнус винайшов BVM (Bitcoin Virtual Machine), що може скласти конкуренцію Ethereum та іншим альткоїнам.

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Наскільки реальною є загроза зникнення альткоїнів

Біткоїн є № 1 за багатьма показниками: домінація, капіталізація, безпека, децентралізація і навіть регуляція. Якщо перед замовником (розробником) постане вибір, на якому блокчейні створювати додаток, то безперечно № 1 у цьому списку буде біткоїн, за умови такої можливості.

Проте, поява альткоїнів не була спонтанною подією, вона зумовлена низкою проблем, із якими стикаються провідні блокчейни. Загалом, все зводиться до трилеми блокчейну, яка говорить, що ви не можете створити блокчейн, який забезпечить продуктивність, безпеку та масштабування, — одним із цих показників доведеться пожертвувати. Отже, альткоїни вирішують один із недоліків блокчейн мереж першого рівня.

Біткоїн має високий рівень безпеки та децентралізації, проте погано забезпечує масштабування, Ethereum із переходом на механізм роботи PoS починає втрачати децентралізацію, проте безпека та масштабованість значно кращі, ніж у першої криптовалюти. Перелік можна продовжувати, проте у кожного базового блокчейну знайдеться, щонайменше, одна слабка сторона з трьох вище згаданих.

Ключовою проблемою, яку вирішують альткоїни, є вартість та швидкість транзакцій.

Візьмемо для прикладу Ethereum. Викарбовування на базі цього блокчейну NFT при сьогоднішньому рівні завантаженості мережі та розміру комісій коштуватиме приблизно $2. Водночас, на Polygon це можна зробити безкоштовно, а на Solana — за декілька центів.

Інша проблема, з якою стикаються ключові блокчейни, — завантаженість мережі. Коли завантаження мережі зростає, пропорційно зростає вартість транзакцій. Спрацьовує захист від атак зловмисників, проте цей захист негативно позначається на роботі смарт-контрактів, призводячи до здорожчання.

Яскравий приклад — поява Ordinals (NFT на блокчейні біткоїн) в січні цього року. Користувачі активно почали створювати невзаємозамінні токени, що призвело до зростання вартості комісій — з $1,6 до $16.

Середній розмір комісії в мережі біткоїн

Джерело: The Block

Інший показник, що грає на користь альткоїнів, — швидкість. Швидкість транзакцій в блокчейні біткоїн дорівнює 7/сек, Ethereum — 15/сек (хоча розробники заявляють, що після оновлення блокчейн може показати швидкість від 10 000 до 100 000 TPS, проте наразі цього не спостерігається), Dogecoin — 30 TPS, Ripple — 1 500 TPS, Solana — 2 800 TPS (при тестах досягали 65 000 TPS), Avalanche — 5 000 TPS, Cosmos — 10 000 TPS.

Кількість транзакцій в мережі Ethereum

Джерело: blockchair

Отже, як бачимо, альткоїни мають декілька ключових переваг, порівнюючи з блокчейном біткоїн, що відкладає загрозу існування альтернативних токенів на невизначений термін. Крім того, BitVM — це лише ідея, в якої ще попереду складний шлях втілення в життя.

Хоча є вже ентузіасти, які зголосилися невдовзі представити демоверсію. Тож очікуємо та оцінюємо результати. А наразі BitVM не такий хороший, як EVM, — повільніший, дорожчий та складніший.