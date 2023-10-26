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26 жовтня 2023, 17:48 Читать на русском

ЄЦБ не змінив облікову ставку вперше з липня 2022 року

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 26 жовтня, залишив облікову ставку незмінною — на рівні 4,5%. Про це повідомляє пресслужба ЄЦБ.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер, 26 жовтня, залишив облікову ставку незмінною — на рівні 4,5%.
Фото: pixabay.com

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«Рада керуючих сьогодні вирішила залишити три ключові процентні ставки ЄЦБ без змін. Отримана інформація загалом підтвердила попередню оцінку середньострокових прогнозів інфляції. Очікується, що інфляція залишатиметься високою упродовж тривалого часу, а внутрішній ціновий тиск залишається сильним. Водночас інфляція помітно знизилася у вересні, і більшість показників базової інфляції продовжує послаблюватися», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Рада керуючих має намір забезпечити своєчасне повернення інфляції до середньострокової мети у 2%.

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«Рада керуючих вважає, що ключові процентні ставки ЄЦБ перебувають на рівнях, які у разі підтримання впоодовж досить тривалого часу зроблять значний внесок у досягнення цієї мети», — додали в ЄЦБ.

За даними AFP, що ЄЦБ уперше з липня 2022 року залишив облікову ставку незмінною.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у вересні 2023 року ЄЦБ підвищив ключові ставки на 25 базисних пунктів. Це відбулося вдесяте поспіль. Базова ставка за кредитами зросла до рекордних 4,5%, ставка за депозитами — до 4%, ставка за маржинальними кредитами — до 4,75%. До цього рекордна базова ставка ЄЦБ була 4,1%, встановлена в червні 2008 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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