Зеленський підписав закон про компенсації тим, хто самостійно відремонтував пошкоджене окупантами житло

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10063 про розширення форми компенсації для українців, чиє житло було зруйноване або пошкоджене в результаті російської агресії. Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

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Відтепер громадяни, які зробили ремонт пошкодженого житла власним коштом, зможуть претендувати на виплату за програмою «єВідновлення».

Закон набуває чинності 1 січня 2024 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 5 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про розширення форм надання компенсації за пошкодження об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій.

За словами авторки закону Олени Шуляк, компенсаційний механізм буде таким самим, як і для інших категорій програми «єВідновлення» — заяву потрібно буде подати через портал «Дія», потім її розгляне комісія і визначить розмір виплати.