Україна отримала від ЄС дев’ятий транш макрофінансової допомоги

Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі 1,5 млрд євро. Про це в телеграм-каналі написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Підтримка ЄС

Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 15 млрд євро — це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою.

«Зараз спільно з Єврокомісією ми працюємо над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом 50 млрд євро. Розраховуємо наступного року отримати з них 18 млрд євро», — написав Шмигаль.