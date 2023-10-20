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20 жовтня 2023, 13:03 Читать на русском

Середня пенсія в Україні різниться за регіонами. Де найбільші та найменші виплати

У третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні складала 5350,33 грн, проте в 8 областях вона була відчутна вища за середню по країні. Про це повідомляє платформа відкритих даних Опендатабот.

У третьому кварталі 2023 року середня пенсія в Україні складала 5350,33 грн, проте в 8 областях вона була відчутна вища за середню по країні.
Фото: sluga-narodu.com

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За третій квартал 2023 року середня пенсія по країні зросла на 39 грн та наразі складає 5350,33 грн ($146). 3,57 млн пенсіонерів — це трохи більше третини від загальної кількості — отримують виплати на цьому рівні або вище.

З них майже третина (1,13 млн осіб) отримують пенсії понад 10 тис. грн. На ці категорії пенсіонерів припадає 59% від загальної суми пенсійних виплат в країні.

Зазначається, що 29% або 3,08 млн українців отримують пенсії від 2 до 3 тис. грн. Виплати менші за 2 тисячі грн отримують менше ніж 1% пенсіонерів в країні — 63 862 людини.

Де найбільші та найменші середні виплати

Наразі у 8 регіонах (Київ, Рівненщина, Донеччина, Луганщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запорізька та Київська області) пересічна пенсія вища за середню по країні. У ще одній області — Харківській — виплати тримаються на рівні середніх по країні.

Найбільша середня пенсія у Києві — 7 219 грн. Це на 35% більше за середню пенсію по країні. А найменша середня пенсія знову на Тернопільщині — 4041 грн, на 14% менше за середню виплату по Україні.

За 3 квартал поточного року ще на 7% зросла середня пенсія у Рівненській області — до 6674 грн. Це на 25% більше за середній показник по країні.

Кількість пенсіонерів

Кількість пенсіонерів продовжує зменшуватись. Протягом третього кварталу 2023 року в Україні стало на 12 368 пенсіонерів менше. Загалом пенсійні виплати від держави отримує 10 539 968 осіб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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yarg
yarg
20 жовтня 2023, 14:33
#
Що за аномалія на Рівенщині ? не зрозуміло.
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