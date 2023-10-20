Головне за тиждень: Запуск інкасо старої інвалюти у Приваті та бюджетні інвестиції в нерухомість

Кенія — одна з найрозвиненіших країн Африки, яка, крім досить потужної промисловості та ІТ-сектору, має стабільні демократичні інститути. Це робить її близькою до Заходу та, відповідно, України. Однак, останнім часом вона налагоджує відносини з рф. «Мінфін» вирішив розібратись, що насправді відбувається в Кенії, та чи може Україна втратити свого союзника.

ЄС остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України

Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року.

Кількість компаній зростає: всі МФО, які пропонують пільговий період 0%. Рейтинг «Мінфіну»

В Україні все ж таки обмежать відсотки за кредитами до зарплати. Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Чи позначилося це вже на вартості мікрокредитів і термінах їх видачі, та які МФО сьогодні пропонують найвигідніші умови, — у новому рейтингу «Мінфіну».

В Україні різко виросло карткове шахрайство — НБУ

Українці почали частіше скаржитися на карткове шахрайство. Про це НБУ розповів «Мінфіну» у відповіді на його запит.

Бюджетні інвестиції в нерухомість: як стати власником 3 кв м і отримати дохід від 8% річних

Щоб почати інвестувати в українську нерухомість, тепер не обов’язково мати значний капітал. Стартувати можна зі значно доступнішим бюджетом. «Мінфін» розповість про особливості таких інвестицій, ступінь їх ризиковості та дохідності.

Рада підтримала підвищення податку на прибуток для банків до 36%

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону щодо особливостей оподаткування банків.

Депозити дешевшають: що краще — купити валюту чи нести гроші до банку

Вже за тиждень НБУ може знову знизити ключову ставку, що змусить банки ще активніше різати дохідність депозитів. Розберемо, чи буде вигідно й надалі розміщувати свої кошти в банках, та які умови обрати консервативним та ризиковим інвесторам.

Додатково 300 мільярдів на оборону. Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн.

Банківський рахунок на продаж: як пластик змінює господарів і чим це загрожує покупцям та продавцям

Оренда та купівля чужих банківських рахунків стає поширеним явищем у 2023 році. Українці дають користуватися своїми картками стороннім особам, незважаючи на застереження фінансистів. Втім, суворої кримінальної відповідальності за це не передбачено, хоча Нацбанк і подав законопроєкт із криміналізацією низки платіжних порушень. «Мінфін» з'ясував позицію НБУ щодо використання чужих банківських рахунків, а також прояснив права власників карток у банкірів та юристів.

Комерційні банки вперше, від початку війни, знизили іпотечні ставки

З початку широкомасштабного вторгнення комерційні банки вперше знизили іпотечні ставки, скоротивши їх відразу на 3%. Про це повідомила Олена Дмітрієва, перша заступниця Голови правління Глобус Банку.

Дрібні банки ріжуть дохідність за валютними депозитами

Слідом за великими фінустановами ставки знижують і невеликі банки. З 19 учасників огляду за останній місяць дохідність вкладів у гривні чи ВКВ порізали шість фінустанов із депозитним портфелем до 2 млрд грн. Про всі їхні пропозиції станом на 18 жовтня — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

В Україні починає роботу платіжна система Etsy Payments

Онлайн-платформа Etsy об'єднує понад 90 мільйонів покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, вінтажних речей, крафтової продукції. Тепер власний платіжний інтерфейс Etsy запускається в Україні.

Як заробити на грецькій нерухомості: 4 варіанти, які реально працюють