Кенія: як живе і на чому заробляє головний союзник України в Африці
Головне за тиждень: Запуск інкасо старої інвалюти у Приваті та бюджетні інвестиції в нерухомість
Кенія — одна з найрозвиненіших країн Африки, яка, крім досить потужної промисловості та ІТ-сектору, має стабільні демократичні інститути. Це робить її близькою до Заходу та, відповідно, України. Однак, останнім часом вона налагоджує відносини з рф. «Мінфін» вирішив розібратись, що насправді відбувається в Кенії, та чи може Україна втратити свого союзника.
ЄС остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України
Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року.
Кількість компаній зростає: всі МФО, які пропонують пільговий період 0%. Рейтинг «Мінфіну»
В Україні все ж таки обмежать відсотки за кредитами до зарплати. Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила у першому читанні. Чи позначилося це вже на вартості мікрокредитів і термінах їх видачі, та які МФО сьогодні пропонують найвигідніші умови, — у новому рейтингу «Мінфіну».
В Україні різко виросло карткове шахрайство — НБУ
Українці почали частіше скаржитися на карткове шахрайство. Про це НБУ розповів «Мінфіну» у відповіді на його запит.
Бюджетні інвестиції в нерухомість: як стати власником 3 кв м і отримати дохід від 8% річних
Щоб почати інвестувати в українську нерухомість, тепер не обов’язково мати значний капітал. Стартувати можна зі значно доступнішим бюджетом. «Мінфін» розповість про особливості таких інвестицій, ступінь їх ризиковості та дохідності.
Рада підтримала підвищення податку на прибуток для банків до 36%
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону щодо особливостей оподаткування банків.
Депозити дешевшають: що краще — купити валюту чи нести гроші до банку
Вже за тиждень НБУ може знову знизити ключову ставку, що змусить банки ще активніше різати дохідність депозитів. Розберемо, чи буде вигідно й надалі розміщувати свої кошти в банках, та які умови обрати консервативним та ризиковим інвесторам.
Додатково 300 мільярдів на оборону. Зеленський підписав закон
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн.
Банківський рахунок на продаж: як пластик змінює господарів і чим це загрожує покупцям та продавцям
Оренда та купівля чужих банківських рахунків стає поширеним явищем у 2023 році. Українці дають користуватися своїми картками стороннім особам, незважаючи на застереження фінансистів. Втім, суворої кримінальної відповідальності за це не передбачено, хоча Нацбанк і подав законопроєкт із криміналізацією низки платіжних порушень. «Мінфін» з'ясував позицію НБУ щодо використання чужих банківських рахунків, а також прояснив права власників карток у банкірів та юристів.
Комерційні банки вперше, від початку війни, знизили іпотечні ставки
З початку широкомасштабного вторгнення комерційні банки вперше знизили іпотечні ставки, скоротивши їх відразу на 3%. Про це повідомила Олена Дмітрієва, перша заступниця Голови правління Глобус Банку.
Дрібні банки ріжуть дохідність за валютними депозитами
Слідом за великими фінустановами ставки знижують і невеликі банки. З 19 учасників огляду за останній місяць дохідність вкладів у гривні чи ВКВ порізали шість фінустанов із депозитним портфелем до 2 млрд грн. Про всі їхні пропозиції станом на 18 жовтня — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».
В Україні починає роботу платіжна система Etsy Payments
Онлайн-платформа Etsy об'єднує понад 90 мільйонів покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, вінтажних речей, крафтової продукції. Тепер власний платіжний інтерфейс Etsy запускається в Україні.
Як заробити на грецькій нерухомості: 4 варіанти, які реально працюють
Нерухомість Греції залишається бажаною для іноземних інвесторів. Минулого року вкладення нерезидентів у місцеві «квадрати» зросли відразу на 60%. Побільшало серед покупців місцевої нерухомості й українців. Що так приваблює наших співгромадян, з'ясовував «Мінфін».
Податкові перевірки повертаються: Рада зробила перший крок
Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт № 10016-д про відновлення податкових перевірок з 1 листопада.
Приват запустив інкасо старої інвалюти в тестовому режимі. Скільки коштує послуга у держбанку та інших структур
Державний Приватбанк запустив послугу з прийому на інкасо старих (зношених) іноземних банкнот. Про це «Мінфіну» повідомили у банку, але уточнили, що поки що сервіс працює лише в одному місті — Дніпрі.
Рада у другому читанні підтримала фінмоніторинг РЕРів
Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт № 9296-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).
В Україні попит на готівку знизився. Найпопулярніша банкнота — 500 грн
727,9 млрд грн — сума готівки, що перебувала в обігу в Україні станом на 1 жовтня 2023 року. Зокрема, понад 2,7 млрд банкнот на загальну суму 721,3 млрд грн, а також 14,4 млрд монет на суму 6,4 млрд грн. Це на 11,8 млрд грн, або на 1,6% більше, ніж на 1 січня 2023 року (716,1 млрд грн).
В Україні прогнозують суттєве зростання цін на основні продукти — яйця по 75 гривень за десяток
Вартість кількох груп продовольчих товарів може зрости в найближчому майбутньому. Перш за все, мова йде про молочну продукцію, фрукти та овочі.
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