В Україні різко виросло карткове шахрайство — НБУ

Українці почали частіше скаржитися на карткове шахрайство. Про це НБУ розповів «Мінфіну» у відповіді на його запит.

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Нацбанк навів таку статистику:

2021 рік — 394 звернення;

2022 рік — 497 звернень;

з 1 січня по 1 вересня 2023 року — 550 звернень.

Зросла і кількість випадків незаконних/шахрайських операцій — з 202,3 тис. випадків у 2021 році до 218,1 тис. у 2022-му. А загальний розмір збитку підскочив майже у півтора раза — з 330,6 тис. грн до 481,2 тис. грн. Даних за 2023 рік поки що немає.

У Нацбанку також повідомили, що банки не розрізняють, коли карткою користується сам власник, а коли — члени сім'ї.

«Існує практика використання карток родичами за згодою власника платіжної картки (здійснення оплат у магазинах, зняття готівки тощо). Оскільки операції здійснюються з використанням вірних даних картки (фізична присутність картки у терміналі, номер, пін-код, CVV тощо), для банку такі операції є користувачем.

До Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ періодично надходять звернення, в яких заявники, крім іншого, повідомляють про факт використання платіжної картки, емітованої на ім'я заявника, родичами за згодою заявника або з його відома", — повідомили «Мінфіну» у Нацбанку.

Національний банк каже, що не має точної статистики про те, яка частина шахрайств і збитків пов'язана з добровільною передачею банківських карток третім особам.