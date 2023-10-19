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19 жовтня 2023, 17:11 Читать на русском

В Україні різко виросло карткове шахрайство — НБУ

Українці почали частіше скаржитися на карткове шахрайство. Про це НБУ розповів «Мінфіну» у відповіді на його запит.

Українці почали частіше скаржитися на карткове шахрайство.
Фото: freepik.com

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Нацбанк навів таку статистику:

  • 2021 рік — 394 звернення;
  • 2022 рік — 497 звернень;
  • з 1 січня по 1 вересня 2023 року — 550 звернень.

Зросла і кількість випадків незаконних/шахрайських операцій — з 202,3 тис. випадків у 2021 році до 218,1 тис. у 2022-му. А загальний розмір збитку підскочив майже у півтора раза — з 330,6 тис. грн до 481,2 тис. грн. Даних за 2023 рік поки що немає.

У Нацбанку також повідомили, що банки не розрізняють, коли карткою користується сам власник, а коли — члени сім'ї.

«Існує практика використання карток родичами за згодою власника платіжної картки (здійснення оплат у магазинах, зняття готівки тощо). Оскільки операції здійснюються з використанням вірних даних картки (фізична присутність картки у терміналі, номер, пін-код, CVV тощо), для банку такі операції є користувачем.

До Управління захисту прав споживачів фінансових послуг НБУ періодично надходять звернення, в яких заявники, крім іншого, повідомляють про факт використання платіжної картки, емітованої на ім'я заявника, родичами за згодою заявника або з його відома", — повідомили «Мінфіну» у Нацбанку.

Національний банк каже, що не має точної статистики про те, яка частина шахрайств і збитків пов'язана з добровільною передачею банківських карток третім особам.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
19 жовтня 2023, 17:53
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Ну это потому что у нас закон такой разделяй и властвуй) у ментов нет прав, банки кладут болт на них)) расследовать по этому у них особо стимула нет) в общем не система, а габелла)
Ну плюс ещё люди дундуки которые в счёт войнушки, тыкают везде где слово халява допомога и прочий бред, как будто теряют разум и сливают все данные)
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