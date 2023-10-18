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18 жовтня 2023, 12:30 Читать на русском

Комерційні банки вперше, від початку війни, знизили іпотечні ставки

З початку широкомасштабного вторгнення комерційні банки вперше знизили іпотечні ставки, скоротивши їх відразу на 3%. Про це повідомила Олена Дмітрієва, перша заступниця Голови правління Глобус Банку.

З початку широкомасштабного вторгнення комерційні банки вперше знизили іпотечні ставки, скоротивши їх відразу на 3%.
Фото: depositphotos

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Зниження ставок

За словами експертки, зниження розміру облікової ставки до 20% спонукає банки до розвитку та покращення умов широкого спектра кредитних і зокрема іпотечних програм.

«Зниження облікової ставки стало поштовхом до активізації кредитування, в першу чергу іпотеки, яка не може розвиватись в умовах високих відсоткових ставок», — зазначила вона.

На її думку, перш за все очікується пожвавлення іпотечного кредитування саме на первинному ринку, який з початку повномасштабної агресії практично завмер. Особливо цікавими для покупців житла будуть спільні іпотечні програми банків і девелоперів, за якими банк може запропонувати найнижчі відсоткові ставки:

  • програма з терміном погашення до 3 років: залежно від початкового внеску середні ставки складуть від 7% до 12% річних.

  • програма до 5 років із середніми ставками від 11% до 14% річних;

  • іпотечна програма на 20 років: 4% на перший рік та 19% на подальші 19 років.

За її даними, за перше півріччя 2023 року частка кредитів на первинному ринку в банківській системі складає усього 1,1% від загальної кількості виданих іпотечних кредитів.

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Такі результати обумовлені не тільки високими ставками, але й загальним зниженням попиту на первинному ринку. Тому покращення умов кредитування посприяє збільшенню попиту на нерухомість, що будується.

«За сприятливих економічних, політичних та воєнних умов, очікується, що до кінця року облікова ставка може знизитися до 18% річних, а до кінця 2024 року вона потенційно може скоротитися до 15%. Іншими словами, є велика ймовірність, що надалі розмір ставок за іпотечними кредитами знижуватиметься, що спонукатиме комбанки розвивати власні іпотечні програми. Відповідно кількість громадян, що зможуть стати власниками житла суттєво зросте», — підсумувала Дмітрієва.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Mr Bungle
Mr Bungle
18 жовтня 2023, 12:51
#
Які банки кредитують?
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