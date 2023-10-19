Додатково 300 мільярдів на оборону. Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

300 мільярдів на оборону

На потреби оборони спрямують додатково 303 млрд грн. Зокрема, видатки збільшуються на:

Міноборони — 211 млрд грн

МВС — 79 млрд грн

Мінсоцполітики — 16,5 млрд грн

МЗС — 1,3 млрд грн

Мінстратегпром — 4,3 млрд грн

СБУ — 4,2 млрд грн

ГУР — 2,5 млрд грн

Міносвіти — 572 млн грн

Держспецзв’язку — 570 млн грн

Служба зовнішньої розвідки — 500 млн грн

Управління держохорони — 230,5 млн грн

Міненерго — 350 млн грн

Бюро економічної безпеки — 253,5 млн грн.

Два рекорди

За словами першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть понад 3,39 трлн грн, а дефіцит — більше ніж 2 трлн грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада 20 вересня підтримала законопроєкт № 10038 про перегляд державного бюджету України на 2023 рік і виділення додаткових видатків.