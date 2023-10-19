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19 жовтня 2023, 18:17 Читать на русском

Додатково 300 мільярдів на оборону. Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн.
Фото: president.gov.ua

300 мільярдів на оборону

На потреби оборони спрямують додатково 303 млрд грн. Зокрема, видатки збільшуються на:

  • Міноборони — 211 млрд грн
  • МВС — 79 млрд грн
  • Мінсоцполітики — 16,5 млрд грн
  • МЗС — 1,3 млрд грн
  • Мінстратегпром — 4,3 млрд грн
  • СБУ — 4,2 млрд грн
  • ГУР — 2,5 млрд грн
  • Міносвіти — 572 млн грн
  • Держспецзв’язку — 570 млн грн
  • Служба зовнішньої розвідки — 500 млн грн
  • Управління держохорони — 230,5 млн грн
  • Міненерго — 350 млн грн
  • Бюро економічної безпеки — 253,5 млн грн.

Два рекорди

За словами першого заступника голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослава Железняка, такими змінами встановлено два рекорди за історію України: видатки загального бюджету вперше будуть понад 3,39 трлн грн, а дефіцит — більше ніж 2 трлн грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада 20 вересня підтримала законопроєкт № 10038 про перегляд державного бюджету України на 2023 рік і виділення додаткових видатків.

Джерело: Мінфін
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