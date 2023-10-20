Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
ЄС остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України
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Рада міністрів Європейського Союзу з внутрішніх справ 27 вересня погодила рішення продовжити тимчасовий захист українських біженців на один рік — з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено в четвер, 19 жовтня.
Тимчасовий захист
Механізм тимчасового захисту було активовано через тиждень після початку повномасштабного вторгення рф в Україну.
Система надає негайний і колективний захист біженцям, які наразі не мають можливості повернутись додому.
Зокрема права біженців в ЄС включають:
- проживання;
- доступ до ринку праці та житла;
- медична допомога;
- соціальна допомога;
- доступ до освіти для дітей.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
За полтора года можно и язык выучить и вид на жительство получить.
А Зэ-влада пусть щелкает клювом и угрожает тем кто выехал.