ЄС остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України

Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

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Рада міністрів Європейського Союзу з внутрішніх справ 27 вересня погодила рішення продовжити тимчасовий захист українських біженців на один рік — з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено в четвер, 19 жовтня.

Тимчасовий захист

Механізм тимчасового захисту було активовано через тиждень після початку повномасштабного вторгення рф в Україну.

Система надає негайний і колективний захист біженцям, які наразі не мають можливості повернутись додому.

Зокрема права біженців в ЄС включають: