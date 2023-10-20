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20 жовтня 2023, 9:28 Читать на русском

ЄС остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України

Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Європейський Союз остаточно продовжив тимчасовий захист для біженців з України до 4 березня 2025 року.
Фото: pixabay.com

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Рада міністрів Європейського Союзу з внутрішніх справ 27 вересня погодила рішення продовжити тимчасовий захист українських біженців на один рік — з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року. Остаточне рішення було ухвалено в четвер, 19 жовтня.

Тимчасовий захист

Механізм тимчасового захисту було активовано через тиждень після початку повномасштабного вторгення рф в Україну.

Система надає негайний і колективний захист біженцям, які наразі не мають можливості повернутись додому.

Зокрема права біженців в ЄС включають:

  • проживання;
  • доступ до ринку праці та житла;
  • медична допомога;
  • соціальна допомога;
  • доступ до освіти для дітей.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

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+60
MaxTirpiz
MaxTirpiz
20 жовтня 2023, 10:01
#
Значит до марта 2025 еще несколько миллионов украинцев получают фору для адаптации на новом месте.
За полтора года можно и язык выучить и вид на жительство получить.
А Зэ-влада пусть щелкает клювом и угрожает тем кто выехал.
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0
Riojas
Riojas
20 жовтня 2023, 10:07
#
А еще миллионы сидят на чемоданах и ждут у моря погоды в вільній країні вместо того, чтобы адаптироваться к жизни в другом государстве…
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
20 жовтня 2023, 10:31
#
За полтора года пребывания на чемоданах остались никак не миллионы а десятки тысяч. Те, которым тупо лень учить иностранный язык и искать работу. Таких будут возвращать в нэньку путем урезания пособий.
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0
Riojas
Riojas
20 жовтня 2023, 11:06
#
Я про наших, которых не выпускают из страны. Те, кто за полтора года не устроился там, конечно вернутся.
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
20 жовтня 2023, 11:19
#
Женщины с детьми еще будут выезжать хотя обустроится в Европе теперь гораздо сложнее. А мужики будут ждать своего момента чтобы восойденится с семьями.
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