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16 жовтня 2023, 13:37 Читать на русском

В Україні прогнозують суттєве зростання цін на основні продукти — яйця по 75 гривень за десяток

Вартість кількох групи продовольчих товарів може зрости в найближчому майбутньому. Перш за все, мова йде про молочну продукцію, фрукти та овочі. Про це повідомив Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, йдеться на сайті Верховної Ради України.

Вартість кількох групи продовольчих товарів може зрости в найближчому майбутньому.
Фото:depositphotos

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«Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються „розтягнути“ реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою», — відзначив Олександр Гайду.

За словами депутата, ціни на овочі та фрукти поступово зростатимуть на 5−10% кожного місяця. Щодо молочної продукції, то її ціна також зросте, проте не критично — на 3−5%.

Олександр Гайду також повідомив, що взимку варто очікувати на суттєве здорожчання курячих яєць. Ціна може сягнути 75 гривень за 10 штук.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

+
+44
Riojas
Riojas
16 жовтня 2023, 13:39
#
Так это каждый год, что нового он сообщил
+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
16 жовтня 2023, 14:13
#
«что нового он сообщил»

Что повышение цен будет
и в этот зимний период
2023−2024 года…
+
+44
kadaad1988
kadaad1988
16 жовтня 2023, 14:04
#
Интересно, почему в Англии весь год стабильные цены на все сезонные продукты и многие из них даже дешевле, чем в Украине в сезон, не говоря уже про зимний период.
+
+29
Qwerty1999
Qwerty1999
16 жовтня 2023, 14:14
#
Импорт из южных стран евросоюза и северной африки…
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
16 жовтня 2023, 14:21
#
Нічого вони не стабільні. Просто там різниця в пенсах, її не помітно, адже 2 пенси туди, два пенси сюди… а на наші то гривня туди, гривня сюди.
+
+100
Kankakee
Kankakee
16 жовтня 2023, 14:11
#
Як же так ви мені поясніть долар падає а ціни ростуть? 🙀 Давайте імпортувати яблуки з євросоюза і яйця теж там же у них стабільні ціни правда)
+
0
Kankakee
Kankakee
16 жовтня 2023, 14:36
#
Цікаво : за останні 10 хвилин у кожного з останніх п’яти коментарів появився рейтинг +14. (Тільки Скрудж макдак не встиг) Явно ж боти накручують 🤦
+
0
Bitcoin
Bitcoin
16 жовтня 2023, 15:25
#
В США яйца дешевле:)
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