В Україні прогнозують суттєве зростання цін на основні продукти — яйця по 75 гривень за десяток

Вартість кількох групи продовольчих товарів може зрости в найближчому майбутньому. Перш за все, мова йде про молочну продукцію, фрукти та овочі. Про це повідомив Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, йдеться на сайті Верховної Ради України.

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«Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються „розтягнути“ реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою», — відзначив Олександр Гайду.

За словами депутата, ціни на овочі та фрукти поступово зростатимуть на 5−10% кожного місяця. Щодо молочної продукції, то її ціна також зросте, проте не критично — на 3−5%.

Олександр Гайду також повідомив, що взимку варто очікувати на суттєве здорожчання курячих яєць. Ціна може сягнути 75 гривень за 10 штук.