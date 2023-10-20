Кількість компаній зростає: всі МФО, які пропонують пільговий період 0%. Рейтинг «Мінфіну»

В Україні все ж таки обмежать відсотки за кредитами до зарплати. Відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила у першому читанні . Чи позначилося це вже на вартості мікрокредитів і термінах їх видачі, та які МФО сьогодні пропонують найвигідніші умови, — у новому рейтингу «Мінфіну».

Квартал змін: як змінився рейтинг

У третьому кварталі 2023 року у рейтингу МФО відбулася велика перестановка через зміни у кількості та складі учасників. Одна компанія — Loany — вибула з нашого огляду. Ця МФО припинила видавати кредити під 0,01% новим клієнтам, а отже, припинила відповідати вимогам участі в нашому огляді.

Водночас, маємо поповнення. Вперше до рейтингу потрапила МФО Starfin — саме її при пошуку нам підказав Google. Плюс повернулися ШвидкоГроші. Минулого разу їх довелося виключити через наявність штрафних санкцій від регулятора. Зараз компанія владнала свої справи і продовжує видавати кредити.

Загалом, поточний рейтинг МФО складається з 20 учасників. За останні три місяці у ньому відбулися такі перестановки:

найсуттєвіший ривок зробила компанія CreditBox, яка подолала відразу 9 сходинок вгору і перемістилася з 11-го на 2-ге місце;

CreditPlus, Credit7 та SelfieCredit втратили по балу і змістилися, відповідно, на 3-тю, 4-ту та 5-ту сходинки;

не зовсім вдалим період виявився для SlonCredit. Із 5-го місця компанія змістилася на 8-ме;

Tengo покращила результати і посіла 7 місце, витіснивши Miloan на 10-ту позицію, а та, зі свого боку, посунула MyCredit, яка опинилася на 14-ій позиції;

Money4You залишила 15 сходинку і піднялася на 9-ту, звідки вибила SOS Credit на 11 позицію;

два бали в актив дозволили AlexCredit із 14-го місця піднятися на 12-те;

по одній позиції додали Finsfera та Качай Гроші і посіли 15 та 16 сходинки;

два нові учасники — Starfin та ШвидкоГроші — «залетіли» у рейтинг на 17 та 18 місця відповідно;

замикаючою у списку стала МФО ClickCredit. Тепер її позиція 20-та, тоді як минулого разу вона посідала 18-те місце.

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Довші терміни, більші суми: на яких умовах видають дешеві кредити

«Нульові» позики — відомий маркетинговий хід мікрофінансових компаній, який дозволяє розширювати коло клієнтів. На безвідсоткові позики можуть розраховувати лише клієнти, які звернулися до МФО вперше. Це не єдина умова отримання такого кредиту, щоб МФО прийняло позитивне рішення про видачу, потрібно ще відповідати певним критеріям надійності.

0,01% — це добова ставка, яка діє виключно впродовж пільгового періоду. Його максимальний термін дії становить 30 днів. На стільки часу готові надавати позику далеко не всі компанії, але їх кількість поступово зростає. Так, у третьому кварталі 2023 року до цієї когорти доєдналася CreditBox, який збільшила термін кредитування під 0,01% із 20 до 30 днів.

Також пролонгували терміни й інші, наприклад, Додам — на 5 днів, а Качай Гроші — на 10 днів, тепер максимальний термін пільгового періоду у цих МФО становить 20 днів. А ось ClickCredit, навпаки, зменшила терміни, на які можна взяти нульову позику — із 15 до 10 днів.

Повертати кошти після закінчення пільгового періоду не обов’язково. Кредит можна пролонгувати, але ставки за ним вже будуть вищими. Наприклад, у CreditBox на кредит до 30 днів встановлюється ставка 0,01% на день — це 0,3% на місяць. Із 31 дня відсоток підвищується вже до 1,9% на день, що у перерахунку на місяць дає вже 57%, або близько 690% річних. Тобто, якщо взяти позику 5 тис. грн на 360 днів, то доведеться вже повертати 36 365 грн.

Кінцеві суми можуть бути й більшими, якщо кредитор встановлює комісії та додаткові платежі за обслуговування кредиту. Тому на це теж треба звертати увагу.

Пільгові кредити під 0,01% також передбачають обмеження за сумою. У різних МФО вона коливається від 1 тис. до 22 тис. грн. Найбільші суми готові позичати moneyveo — за останній квартал компанія збільшила ліміт із 20 тис. до 22 тис. грн. Серед найщедріших також CreditKasa, а віднедавна і CreditBox, які готові видавати по 20 тис. грн.

Підвищили бюджети для нових позичальників також Finsfera — із 4 тис. грн до 8 тис. грн, та EasyCash — із 3 тис. грн до 4 тис. грн. ClickCredit, навпаки, зрізав у 6 разів — до 500 грн.

МФО, які пропонують кредити під 0,01% на пільговий період

№ МФО Сума при першому кредиті, грн Термін кредитування при

першій позиці 1 CreditKasa до 20 000 до 30 днів 2 CreditBox до 20 000 до 30 днів 3 CreditPlus до 15 000 до 30 днів 4 Credit7 до 15 000 до 30 днів 5 SelfieCredit до 15 000 до 30 днів 6 moneyveo до 22 000 до 20 днів 7 Tengo до 15 000 до 30 днів 8 SlonCredit до 15 000 до 30 днів 9 Money4You до 15 000 до 30 днів 10 Miloan до 15 000 до 30 днів 11 SOS Credit до 15 000 до 15 днів 12 AlexCredit до 6 000 до 30 днів 13 Додам до 12 000 до 20 днів 14 MyCredit до 12 000 до 15 днів 15 Finsfera до 8 000 до 30 днів 16 Качай Гроші до 5 000 до 20 днів 17 Starfin до 15 000 до 25 днів 18 ШвидкоГроші до 6 000 до 14 днів 19 EasyCash до 4 000 до 15 днів 20 ClickCredit до 500 до 10 днів

Затишшя перед бурею

На ринок кредитування чекають великі зміни. В Україні вирішили поставити край надвисоким ставкам за «кредитами до зарплати», які сьогодні можуть досягати на рік 1000% і більше. Депутати пропонують обмежити відсоткову ставку 1% на день. Відповідний законопроєкт № 9422 вже ухвалено за основу.

До роботи в нових умовах ринок готується повним ходом: кожна компанія проводить реформи та аудит своїх внутрішніх процесів, тестує нові кредитні продукти з відповідною дохідністю.

«Ми це робимо ще з 2-го кварталу цього року, коли стало відомо про наміри запровадити такі обмеження», — зауважує директор із маркетингу CreditKasa Віталій Соловйов.

Щоправда, внутрішні приготування МФО наразі не позначаються на пропозиціях для їх клієнтів. Поточні ставки, як і раніше, залишаються на рівні близько 2,2−2,5% на день.

«Ця цифра не враховує знижок, які становлять 60−80% від базової ставки. Практично в усіх фінансових компаніях зараз діють високі знижки. Таким чином, реальні відсоткові ставки для клієнтів становлять близько 1,5% на день», — зауважує СЕО MyCredit Владислав Білан.

Що стосується попиту на швидкі кредити, то ринкові дані за цей період ще не опубліковані Нацбанком. За оцінками МФО, обсяги кредитування у третьому кварталі не змінилися. Щоло платіжної дисципліни позичальників, то вона все ще є нижчою, ніж у довоєнний період.

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Число МФО скоротиться, доступність кредитів зменшиться

Майбутнє ринку мікрокредитування тепер, головним чином, залежить від законопроєкту № 9422, а точніше від того, як швидко та в якому вигляді він буде прийнятий.

Визначальну роль відіграватимуть два фактори. Насамперед, зрозуміло, ставки. Те, що вони будуть зменшені, — невідворотний факт. Але, на думку представників мікрофінансових компаній, зменшувати їх потрібно поступово. Якщо ставки усе ж будуть різко знижені, МФО обіцяють повністю переглянути підходи до видачі кредитів.

Втім, справа не тільки у ставці: 1%, за словами учасників ринку, цілком прийнятний для фінансових компаній, якщо б держава дозволила їм застосовувати до несумлінних позичальників жорсткі фінансові санкції.

«Варто враховувати, що фінансові компанії мають значні витрати, пов'язані з управлінням портфелем. Однак, за умов правової рівності між позичальником і кредитором, така ставка могла б стати можливою», — зауважує Владислав Білан із MyCredit.

Наразі, за його словами, досі не планується відновлення нарахування пені та штрафів за несвоєчасне погашення кредиту. Також не передбачається початок роботи з виконавчими провадженнями. Інакше кажучи, фінансові компанії й надалі обмежені у впливі на позичальників, які не виконують свої зобов'язання.

«На жаль, сьогодні під тиском тільки кредитор, і саме він несе 100% відповідальність та збитки за невиконання клієнтом умов договору. Це може призвести до значних змін на ринку фінансових послуг. Так, більшість маленьких гравців передбачувано зникнуть з ринку, бо стануть нерентабельними», — каже Владислав Білан, СЕО MyCredit.

Для споживачів мікрокредитів заплановані зміни у законодавстві теж не пройдуть безслідно.

«Можна тільки зробити припущення, що після впровадження обмежень відсоткової ставки — попит на позики зросте, але зростання реальних обсягів кредитування — знизиться, в тому числі через обмеження в ризикових політиках компаній, що також передбачено в новому законопроєкті», — зауважує директор із маркетингу CreditKasa Віталій Соловйов.

Інакше кажучи, умови кредитування, як і вимоги до кредитної історії клієнта, стануть жорсткішими. Це означає, що доступність кредитів значно зменшиться, а отже, менше людей зможуть їх отримати.

Критерії відбору МФО

Головний критерій, за яким ми відбирали МФО для рейтингу, — наявність станом на 3 квартал 2023 року пропозицій кредиту під 0,01% добових для нових клієнтів.

До поля зору потрапили всі компанії — партнери «Мінфіну», у яких є такі продукти. Крім того, аби визначити найвідвідуваніші сайти фінкомпаній, ми скористалися допомогою Google: вбили в пошуковий запит «онлайн-кредит на картку» і включили в дослідження МФО, які опинилися в результатах пошуку на перших 10 сторінках. Таким чином, до рейтингу потрапила більшість актуальних пропозицій.

Важливе зауваження: «штрафники», які в період збору даних отримали попередження чи санкції від регулятора, або були позбавлені відповідної ліцензії, відразу відсіюються і не включаються до огляду.

Оцінювання відбувається за такими ключовими критеріями: доступність та актуальність інформації на сайті, наявність BankID, якість підтримки, кількість каналів сплати кредиту. Але найбільше на підсумкову оцінку впливають сума і термін кредиту, який компанії готові надавати на пільгових умовах.

Детально ознайомитися з критеріями відбору МФО можна у методиці рейтингу.