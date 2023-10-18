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18 жовтня 2023, 12:01 Читать на русском

В Україні починає роботу платіжна система Etsy Payments

Онлайн-платформа Etsy об'єднує понад 90 мільйонів покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, вінтажних речей, крафтової продукції. Тепер власний платіжний інтерфейс Etsy запускається в Україні. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Онлайн-платформа Etsy об'єднує понад 90 мільйонів покупців з усього світу та спеціалізується на продажу handmade-виробів, вінтажних речей, крафтової продукції.
Фото: mezha.media

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«Раніше користувачі з України не могли відкривати нові магазини на Etsy. Із запуском Etsy Payments це змінюється — українці можуть офіційно відкривати на платформі магазини, продавати товари людям з Америки, Європи, Азії тощо», — зазначив Федоров.

В Etsy Payments продавці отримають доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та спеціальну цілодобову підтримку. Підприємці також зможуть керувати всією фінансовою інформацією свого магазину.

«Від самого початку повномасштабного вторгнення компанія підтримує Україну. У березні 2022 року Etsy надіслав листа всім своїм покупцям із мануалом, як підтримати українських продавців», — заявив Федоров.

Джерело: Мінфін
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