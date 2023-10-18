Дрібні банки ріжуть дохідність за валютними депозитами

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

18 жовтня 2023, 14:20 Читать на русском

Дрібні банки ріжуть дохідність за валютними депозитами

Слідом за великими фінустановами ставки знижують і невеликі банки. З 19 учасників огляду за останній місяць дохідність вкладів у гривні чи ВКВ порізали шість фінустанов із депозитним портфелем до 2 млрд грн. Про всі їхні пропозиції станом на 18 жовтня — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Попри сезон зниження дохідності депозитів, що почався, дрібні фінустанови продовжують утримувати досить високу планку їх дохідності.

Найвигідніші умови за гривневими депозитами на 9 місяців пропонують:

Кристалбанк — 17,25% річних,
Агропросперіс — 17% річних.

За строковими вкладами на 6 місяців у нацвалюті першість тримають:

Радабанк — 17,5% річних,
Піреус — 17% річних,
Кристалбанк — 17% річних.

Найкращі умови за вкладами у гривні на 3 місяці:

Радабанк — 19% річних,
Кліринговий Дім — 18% річних,
Кристалбанк — 17,5% річних,
Юнекс банк — 17,5% річних.

Середні ставки за новими вкладами у гривні у вересні залишилися на рівні 12,25% річних, у ВКВ — 1,15% річних. Уповільнення інфляції робить банківські депозити вигіднішими. Так, у перший місяць осені споживчі ціни у річному вимірі зросли на 7,1%, порівнюючи з 8,6% у серпні.

Частково і цим чинником пояснюється подальший приріст банківських депозитів: у вересні гривневі вклади населення збільшились на 2,5% (до 663,7 млрд грн), у валюті — на 2% (до 335,7 млрд грн).

Загалом, вкладів у вересні побільшало на 2,4% (на 22 млрд грн) — до 999,4 млрд грн.

Як банки змінювали ставки

Мотор-банк порізав ставки за всіма гривневими вкладами. Депозити на 6 місяців та 1 рік «схудли» відразу на 4 в.п. Ставки на 9-місячні вклади знижено на 3 в.п., та на 1,5 в.п. — ставки за вкладами на 3 місяці. Тепер за строковими вкладами на 6−12 місяців банк сплачує 13% річних, на 3 місяці — 12,5% річних.

Банк Глобус зменшив дохідність вкладів терміном на 3 місяці на 2,5 в.п. — до 15,5% річних. Ставки за рештою строкових вкладів банк також знизив на 0,5 в.п., і зараз найбільше платить за депозитами на рік — 17% річних.

Асвіо банк на 1,8 в.п. знизив ставки за гривневими вкладами на 3 місяці — до 17,2% річних, на 1,5 в.п. «схудли» ставки за вкладами на 12 місяців — до 15,5% річних, та на 1 в.п. — на 6 місяців — до 16,5% річних.

Агропросперіс відняв від дохідності всіх гривневих вкладів по 1 в.п. Найбільша ставка залишилася для вкладів на рік — банк сплачує за ними 17,25% річних, найменша — для вкладів на 3 місяці (16,5% річних).

Утім, серед учасників огляду було й два банки, які ставки у гривні підвищували.

Так, РВС Банк збільшив дохідність річних гривневих вкладів на 2 в.п. — до 16,5% річних. По 1,5 в.п. банк додав до ставок вкладів на 3 та 6 місяців і платить за ними 14,5% та 15,5% річних відповідно.

Комінвестбанк додав 0,35 в.п. до ставок вкладів у гривні на 12 місяців і довів їхню дохідність до 16,15% річних.

Як змінилися ставки у ВКВ

У доларі цього разу знизили ставки 4 банки:

  • Комінвестбанк зрізав 0,6 в.п. із дохідності вкладів на 12 місяців і сплачує зараз за ними 1,9% річних.
  • Агропросперіс зменшив на 0,25 в.п. дохідність вкладів на 9 та 12 місяців (до 1,75% річних).
  • РВС Банк на 0,25 в.п. почав менше платити за вкладами на 3 місяці та на 0,6 в.п. — за вкладами на 12 місяців (0,45% та 1,9% річних відповідно). При цьому банк додав 0,1 в.п. до дохідності доларових вкладів на 6 місяців. Тепер на них можна заробити 1,55% річних.
  • Мотор-банк — на 0,15 в.п. зменшив відсотки за вкладами на 6 місяців, на 0,2 в.п. — на 3 місяці, і на 0,35 в.п. — на 12 місяців. Дохідність доларових вкладів на 9 місяців, навпаки, зросла на 0,05 в.п. Після змін ставки в доларі на 6, 9 та 12 місяців зрівнялися та досягли 0,4% річних. Дохідність вкладів на 3 місяці залишається найменшою — 0,3% річних.

У євро ставки знижували три банки:

РВС Банк «порізав» дохідність вкладів на 3 та 12 місяців, але підвищив заробітки на 6-місячних вкладах. Тепер найменше банк платить за вкладами у євро на 3 місяці (0,45% річних), а найбільше — за вкладами на рік (1,9% річних).

1,9% річних за вкладами на 12 місяців платить Комінвестбанк після зниження ставки за ними на 0,6 в.п.

Мотор-банк знизив усі ставки в євро, і найбільше — за річними вкладами: на 0,42 в.п. — до 0,08% річних. Після всіх змін банк сплачує за вкладами в євро на 3 місяці 0,04% річних, 0,05% — за вкладами на 6 та 9 місяців.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки по гривневих депозитах

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 17,25% - 17,25% - 17,00% - 17,50% - 5,00% -
Агропросперіс 17,25% 1,00% 17,00% 1,00% 16,75% 1,00% 16,50% 1,00% - -
Глобус 17,00% 0,50% 16,50% 0,50% 16,00% 0,50% 15,50% 2,50% - -
Банк інвестицій та заощаджень
 16,50% - 16,50% - 16,50% - 17,00% - - -
РВС Банк 16,50% 2,00% - - 15,50% 1,50% 14,50% 1,50% 6,00% -
Український капітал* 16,50% - 16,50% - 16,50% - 15,50% - 0,50% -
Комінвестбанк 16,15% 0,35% - - - - - - - -
Полтава-Банк 16,00% - 15,50% - 15,50% - - - 0,01% -
Полікомбанк 15,90% - 15,40% - 14,60% - 7,20% - - -
Асвіо банк 15,50% 1,50% - - 16,50% 1,00% 17,20% 1,80% - -
Юнекс банк 15,50% - 14,75% - 14,75% - 17,50% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Радабанк 15,50% - 15,50% - 17,50% - 19,00% - - -
Піреус 15,00% - - - 17,00% - 17,00% - - -
Кліринговий Дім 14,13% - 15,40% - 15,00% - 18,00% - - -
Мотор-Банк 13,00% 4,00% 13,00% 3,00% 13,00% 4,00% 12,50% 1,50% - -
Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - -
Індустріалбанк - - 15,25% - 15,50% - 12,00% - - -
Альтбанк - - - - 16,50% - 16,00% - 6,00% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.10.2023−16.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

— Банки-переможці премії FinAwards 2023

Долар США

Програма БОНУС до депозитів

Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:

Глобус, Кредитвест Банк, Банк Кредит Дніпро, Піреус Банк.

Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 3,25% - 3,00% - 3,00% - 2,50% - 0,02% -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,40% - 2,15% - 0,05% -
Юнекс банк 3,00% - 2,75% - 2,50% - 2,00% - - -
Глобус 2,50% - 1,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Асвіо банк 2,25% 0,75% - - 1,00% - 0,50% - - -
Радабанк 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Банк інвестицій та заощаджень
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - - -
Комінвестбанк 1,90% 0,60% - - - - - - - -
РВС Банк 1,90% 0,60% - - 1,55% 0,10% 0,45% 0,25% 0,15% -
Агропросперіс 1,75% 0,25% 1,75% 0,25% 1,50% 0,25% 0,30% - - -
Кліринговий Дім 1,63% - 1,80% - 1,50% - 1,20% - - -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% 0,35% 0,40% 0,05% 0,40% 0,15% 0,30% 0,20% - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - 0,05% - - -
Індустріалбанк - - 1,45% - 1,40% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - 1,25% - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.10.2023−16.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

Євро

Максимальні ставки за депозитами в євро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Український капітал*
 2,25% - 2,00% - 1,75% - 1,25% - 0,01% -
Глобус 2,00% - 1,00% - 0,50% - 0,10% - - -
Юнекс банк 2,00% - 1,75% - 1,75% - 1,50% - - -
Комінвестбанк 1,90% 0,60% - - - - - - - -
РВС Банк 1,90% 0,60% - - 1,55% 0,10% 0,45% 0,25% 0,15% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,40% - 0,80% - 0,05% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Радабанк 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кліринговий Дім 0,95% - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк інвестицій та заощаджень
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - 0,05% - - -
Мотор-Банк 0,08% 0,42% 0,05% 0,20% 0,05% 0,30% 0,04% 0,21% - -
Індустріалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - 0,20% - 0,01% -
Асвіо банк - - - - - - - - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.10.2023−16.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Надія Кемуларія
Редактор Надія Кемуларія
Пише на теми: економіка, інвестиції, бізнес
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами