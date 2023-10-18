Дрібні банки ріжуть дохідність за валютними депозитами

Слідом за великими фінустановами ставки знижують і невеликі банки. З 19 учасників огляду за останній місяць дохідність вкладів у гривні чи ВКВ порізали шість фінустанов із депозитним портфелем до 2 млрд грн. Про всі їхні пропозиції станом на 18 жовтня — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Попри сезон зниження дохідності депозитів, що почався, дрібні фінустанови продовжують утримувати досить високу планку їх дохідності.

Найвигідніші умови за гривневими депозитами на 9 місяців пропонують:

Кристалбанк — 17,25% річних,

Агропросперіс — 17% річних.

За строковими вкладами на 6 місяців у нацвалюті першість тримають:

Радабанк — 17,5% річних,

Піреус — 17% річних,

Кристалбанк — 17% річних.

Найкращі умови за вкладами у гривні на 3 місяці:

Радабанк — 19% річних,

Кліринговий Дім — 18% річних,

Кристалбанк — 17,5% річних,

Юнекс банк — 17,5% річних.

Середні ставки за новими вкладами у гривні у вересні залишилися на рівні 12,25% річних, у ВКВ — 1,15% річних. Уповільнення інфляції робить банківські депозити вигіднішими. Так, у перший місяць осені споживчі ціни у річному вимірі зросли на 7,1%, порівнюючи з 8,6% у серпні.

Частково і цим чинником пояснюється подальший приріст банківських депозитів: у вересні гривневі вклади населення збільшились на 2,5% (до 663,7 млрд грн), у валюті — на 2% (до 335,7 млрд грн).

Загалом, вкладів у вересні побільшало на 2,4% (на 22 млрд грн) — до 999,4 млрд грн.

Як банки змінювали ставки

Мотор-банк порізав ставки за всіма гривневими вкладами. Депозити на 6 місяців та 1 рік «схудли» відразу на 4 в.п. Ставки на 9-місячні вклади знижено на 3 в.п., та на 1,5 в.п. — ставки за вкладами на 3 місяці. Тепер за строковими вкладами на 6−12 місяців банк сплачує 13% річних, на 3 місяці — 12,5% річних.

Банк Глобус зменшив дохідність вкладів терміном на 3 місяці на 2,5 в.п. — до 15,5% річних. Ставки за рештою строкових вкладів банк також знизив на 0,5 в.п., і зараз найбільше платить за депозитами на рік — 17% річних.

Асвіо банк на 1,8 в.п. знизив ставки за гривневими вкладами на 3 місяці — до 17,2% річних, на 1,5 в.п. «схудли» ставки за вкладами на 12 місяців — до 15,5% річних, та на 1 в.п. — на 6 місяців — до 16,5% річних.

Агропросперіс відняв від дохідності всіх гривневих вкладів по 1 в.п. Найбільша ставка залишилася для вкладів на рік — банк сплачує за ними 17,25% річних, найменша — для вкладів на 3 місяці (16,5% річних).

Утім, серед учасників огляду було й два банки, які ставки у гривні підвищували.

Так, РВС Банк збільшив дохідність річних гривневих вкладів на 2 в.п. — до 16,5% річних. По 1,5 в.п. банк додав до ставок вкладів на 3 та 6 місяців і платить за ними 14,5% та 15,5% річних відповідно.

Комінвестбанк додав 0,35 в.п. до ставок вкладів у гривні на 12 місяців і довів їхню дохідність до 16,15% річних.

Як змінилися ставки у ВКВ

У доларі цього разу знизили ставки 4 банки:

Комінвестбанк зрізав 0,6 в.п. із дохідності вкладів на 12 місяців і сплачує зараз за ними 1,9% річних.

зрізав 0,6 в.п. із дохідності вкладів на 12 місяців і сплачує зараз за ними 1,9% річних. Агропросперіс зменшив на 0,25 в.п. дохідність вкладів на 9 та 12 місяців (до 1,75% річних).

зменшив на 0,25 в.п. дохідність вкладів на 9 та 12 місяців (до 1,75% річних). РВС Банк на 0,25 в.п. почав менше платити за вкладами на 3 місяці та на 0,6 в.п. — за вкладами на 12 місяців (0,45% та 1,9% річних відповідно). При цьому банк додав 0,1 в.п. до дохідності доларових вкладів на 6 місяців. Тепер на них можна заробити 1,55% річних.

на 0,25 в.п. почав менше платити за вкладами на 3 місяці та на 0,6 в.п. — за вкладами на 12 місяців (0,45% та 1,9% річних відповідно). При цьому банк додав 0,1 в.п. до дохідності доларових вкладів на 6 місяців. Тепер на них можна заробити 1,55% річних. Мотор-банк — на 0,15 в.п. зменшив відсотки за вкладами на 6 місяців, на 0,2 в.п. — на 3 місяці, і на 0,35 в.п. — на 12 місяців. Дохідність доларових вкладів на 9 місяців, навпаки, зросла на 0,05 в.п. Після змін ставки в доларі на 6, 9 та 12 місяців зрівнялися та досягли 0,4% річних. Дохідність вкладів на 3 місяці залишається найменшою — 0,3% річних.

У євро ставки знижували три банки:

РВС Банк «порізав» дохідність вкладів на 3 та 12 місяців, але підвищив заробітки на 6-місячних вкладах. Тепер найменше банк платить за вкладами у євро на 3 місяці (0,45% річних), а найбільше — за вкладами на рік (1,9% річних).

1,9% річних за вкладами на 12 місяців платить Комінвестбанк після зниження ставки за ними на 0,6 в.п.

Мотор-банк знизив усі ставки в євро, і найбільше — за річними вкладами: на 0,42 в.п. — до 0,08% річних. Після всіх змін банк сплачує за вкладами в євро на 3 місяці 0,04% річних, 0,05% — за вкладами на 6 та 9 місяців.

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Максимальні ставки по гривневих депозитах

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.10.2023−16.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.10.2023−16.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 03.10.2023−16.10.2023

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів в банку Глобус: на 12 міс — 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.