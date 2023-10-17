Податкові перевірки повертаються: Рада зробила перший крок

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт № 10016-д про відновлення податкових перевірок з 1 листопада. Про це написав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram .

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«За» відповідне рішення віддали голоси 237 народних депутатів

«Згідно з текстом, розширюється перелік проведення документальних планових податкових перевірок з 1 листопада. Але дата скоріш за все буде ще змінена», — зазначив Железняк.

За його словами, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:

мали в 2 рази більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;

мали рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% по галузі;

річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

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Водночас не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях де йдуть бойові дії.

«Усі перевірки, які були відкриті законопроєктом № 8401 з серпня 2023 року: тютюн, пальне, алкоголь, гральний бізнес та фінансові послуги, залишаються у пріоритеті», — наголосив Железняк.