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17 жовтня 2023, 14:15 Читать на русском

Податкові перевірки повертаються: Рада зробила перший крок

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт № 10016-д про відновлення податкових перевірок з 1 листопада. Про це написав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт № 10016-д про відновлення податкових перевірок з 1 листопада.
Фото: depositphotos.com

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«За» відповідне рішення віддали голоси 237 народних депутатів

«Згідно з текстом, розширюється перелік проведення документальних планових податкових перевірок з 1 листопада. Але дата скоріш за все буде ще змінена», — зазначив Железняк.

За його словами, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:

  • мали в 2 рази більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;
  • мали рівень сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість менший ніж 50% по галузі;
  • річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Читайте: Кабмін схвалив скасування мораторію на податкові перевірки

Водночас не повертаються перевірки для ФОПів першої та другої групи, а також для підприємств на тимчасово окупованих територіях або територіях де йдуть бойові дії.

«Усі перевірки, які були відкриті законопроєктом № 8401 з серпня 2023 року: тютюн, пальне, алкоголь, гральний бізнес та фінансові послуги, залишаються у пріоритеті», — наголосив Железняк.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Sergio1963
Sergio1963
17 жовтня 2023, 14:46
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Як здерти з народа гроші, так верховна зрада голосує більшістю. Як дізнатися в львівських прокурорів (створити якусь тск) звідки гроші на весілля за мільйон, так тишком-нишком це не їхня справа…
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0
Sergio1963
Sergio1963
17 жовтня 2023, 14:48
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Де податкові перевірки для львівських прокурорів за весілля на мільйони доларів?!
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