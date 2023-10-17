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17 жовтня 2023, 14:46 Читать на русском

Рада у другому читанні підтримала фінмоніторинг РЕРів

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт № 9296-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). Про це написав перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт № 9296-д про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).

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«За» відповідне рішення проголосували 276 народних депутатів.

«Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Але одночасно законопроєктом посилюється відповідальність СПФ (наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг», — пояснив Железняк.

Як він нагадав, редакція документа, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС.

Читайте: Фінкомітет Ради переголосував норму про перевірки PEP

Нагадаємо

Якписав «Мінфін», 16 жовтня Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув своє рішення по законопроєкту про фінансовий моніторинг політично значущих осіб. Норму, яка завадить євроінтеграції, прибрали.

21 вересня Рада ухвалила за основу законопроєкт щодо фінмоніторингу політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs).

Зокрема, законопроєкт № 9269-д пропонує створити реєстр політично значущих осіб та повернути для них пожиттєвий фінансовий моніторинг (замість трьох років).

Джерело: Мінфін
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