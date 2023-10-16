Приват запустив інкасо старої інвалюти в тестовому режимі. Скільки коштує послуга у держбанку та інших структур

Державний Приватбанк запустив послугу з прийому на інкасо старих (зношених) іноземних банкнот. Про це «Мінфіну» повідомили у банку, але уточнили, що поки що сервіс працює лише в одному місті — Дніпрі.

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«Послуга з інкасо для інвалюти запущена у тестовому режимі лише у Дніпрі. Встановлено тариф на рівні 10% від суми. Поширення сервісу всією мережею відділень має відбутися до кінця жовтня», — розповіли у Приватбанку.



На цей час зношену інвалюту на інкасо приймають небагато українських банків.



Щоб допомогти клієнтам, «Мінфін» продзвонив контакт-центри банків та з'ясував умови цієї послуги — тарифи та термін надання (банкноти можуть проходити експертизу та вивозитися для цього за кордон):