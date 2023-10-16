Державний Приватбанк запустив послугу з прийому на інкасо старих (зношених) іноземних банкнот. Про це «Мінфіну» повідомили у банку, але уточнили, що поки що сервіс працює лише в одному місті — Дніпрі.
Приват запустив інкасо старої інвалюти в тестовому режимі. Скільки коштує послуга у держбанку та інших структур
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
«Послуга з інкасо для інвалюти запущена у тестовому режимі лише у Дніпрі. Встановлено тариф на рівні 10% від суми. Поширення сервісу всією мережею відділень має відбутися до кінця жовтня», — розповіли у Приватбанку.
На цей час зношену інвалюту на інкасо приймають небагато українських банків.
Щоб допомогти клієнтам, «Мінфін» продзвонив контакт-центри банків та з'ясував умови цієї послуги — тарифи та термін надання (банкноти можуть проходити експертизу та вивозитися для цього за кордон):
- Райффайзен Банк — 7% суми (день на день або кілька днів, залежно від стану банкноти);
- Приватбанк — 10% суми;
- ПУМБ — 12% суми (до 6 місяців);
- Акордбанк — 15% суми, мінімум 100 грн (день на день або з відстрочкою);
- Кредобанк — 15% суми, щонайменше 150 грн (день на день), працює лише за польським злотим;
- Ощадбанк — 20% суми (до 6 місяців);
- Перший інвестиційний банк (PIN Bank) — 15% суми (до 3 місяців);
- МТБ Банк — 50% від суми, мінімум 100 грн (день на день).
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 4
Приму на инкассо — 100% суммы, день в день)