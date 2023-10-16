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16 жовтня 2023, 17:15 Читать на русском

Приват запустив інкасо старої інвалюти в тестовому режимі. Скільки коштує послуга у держбанку та інших структур

Державний Приватбанк запустив послугу з прийому на інкасо старих (зношених) іноземних банкнот. Про це «Мінфіну» повідомили у банку, але уточнили, що поки що сервіс працює лише в одному місті — Дніпрі.

Державний Приватбанк запустив послугу з прийому на інкасо старих (зношених) іноземних банкнот.

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Послуга з інкасо для інвалюти запущена у тестовому режимі лише у Дніпрі. Встановлено тариф на рівні 10% від суми. Поширення сервісу всією мережею відділень має відбутися до кінця жовтня», — розповіли у Приватбанку.

На цей час зношену інвалюту на інкасо приймають небагато українських банків.

Щоб допомогти клієнтам, «Мінфін» продзвонив контакт-центри банків та з'ясував умови цієї послуги — тарифи та термін надання (банкноти можуть проходити експертизу та вивозитися для цього за кордон):

  • Райффайзен Банк — 7% суми (день на день або кілька днів, залежно від стану банкноти);
  • Приватбанк — 10% суми;
  • ПУМБ — 12% суми (до 6 місяців);
  • Акордбанк — 15% суми, мінімум 100 грн (день на день або з відстрочкою);
  • Кредобанк — 15% суми, щонайменше 150 грн (день на день), працює лише за польським злотим;
  • Ощадбанк — 20% суми (до 6 місяців);
  • Перший інвестиційний банк (PIN Bank) — 15% суми (до 3 місяців);
  • МТБ Банк — 50% від суми, мінімум 100 грн (день на день).
Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
agsmith15
agsmith15
16 жовтня 2023, 17:51
#
Принимают на инкассо, а потом клиентам же её и выдают
+
0
Бедный папа
Бедный папа
16 жовтня 2023, 17:56
#
МТБ Банк — красавчики.
Приму на инкассо — 100% суммы, день в день)
+
0
Bitcoin
Bitcoin
16 жовтня 2023, 18:20
#
Одуреть, 10%.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
16 жовтня 2023, 18:20
#
Государство заботится о каждом из вас… Инпапуассо
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