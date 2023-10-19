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19 жовтня 2023, 14:43 Читать на русском

Рада підтримала підвищення податку на прибуток для банків до 36%

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону щодо особливостей оподаткування банків". Про це написав в телеграм-каналі перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону щодо особливостей оподаткування банків

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«За» законопроєкт № 9656д у першому читанні проголосувало 247 народних депутатів.

Документ передбачає підвищення ставки податку на прибуток для банків з 18% до 36% протягом 2024−2025 років, без права зарахування збитків минулих періодів.

У проєкті держбюджету на 2024 рік враховано додаткові надходження від прийняття цього закону у сумі 9,9 млрд грн.

Читайте: 38% податок для банків не вплине на дохідність депозитів: що говорить НБУ

Що кажуть в НБУ

На думку Національного банку, базою для нарахування додаткового податку має бути прибуток банку, і цей податок має бути тимчасовим — терміном на два роки. Ця пропозиція була обговорена з представниками профільного комітету парламенту та банківською спільнотою, і, загалом, отримала підтримку, оскільки є легшою для реалізації в стислий термін, і дозволяє уникнути необхідності визначення та моніторингу нової бази оподаткування.

Після заяви НБУ про 38% банківського податку майже відразу виникла версія про те, що за підсумками 2023 року деякі фінустанови можуть зменшити показники за прибутковістю — за рахунок переоцінки якості кредитних портфелів та доформування резервів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
youknow
youknow
19 жовтня 2023, 15:09
#
Доцільно, вчасно. Від цих дій не постраждають звичайні люди.
Перемога понад усе.
+
0
Krop06
Krop06
19 жовтня 2023, 15:31
#
Це Вам Гетманцев сказав?
+
0
youknow
youknow
19 жовтня 2023, 15:52
#
Просто висловив причинно-послідовні зв"язки. Ви проти?
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