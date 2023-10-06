Головне за тиждень: Міжнародні резерви, скасування фіксованого курсу та збільшення доплат військовим

Родина Марс вважається однією з найбагатших у США. Їхні спільні статки оцінюються майже у $117 млрд і вони зберігають повний контроль над найбільшим у світі виробником солодощів. «Мінфін» розповідає історію незвичайної родини, конфліктів, яким позаздрив би Шекспір, та шляху до світового панування.

Додатково 300 мільярдів на оборону. Рада ухвалила зміни до поточного бюджету

Верховна Рада у п'ятницю, 6 жовтня, прийняла в другому читанні законопроєкт № 10038, який передбачає збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 млрд грн.

Міжнародні резерви знизились до $39,7 мільярда. Нацбанк назвав причини

Станом на 1 жовтня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $39 708,2 млн. За словами регулятора, у вересні міжнародні резерви знизилися на 1,7% внаслідок інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України та боргових виплат країни в іноземній валюті, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

НБУ впроваджує керований гнучкий курс

З огляду на стійкий прогрес у зниженні інфляції, накопичення значного рівня міжнародних резервів, збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП Національний банк переходить до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

Влада готова повернути гроші клієнтам Фрідом Фінанс: що може стати цьому на заваді

Фрідом Фінанс Україна перебуває під санкціями вже майже рік. Після їх запровадження було заморожено 12,8 тис. рахунків, на яких, загалом, розміщено 3,5 млрд грн. Таким чином, кожен клієнт у середньому втратив доступ до 273 тис. грн. Зараз, нарешті, з'явилась надія, що клієнти зможуть повернути свої кошти. Проблема лише в тому, що влада поки не визначилась, як це зробити.

Гнучкий курс валют. Що буде з валютою за новими правилами НБУ (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про режим «керованої гнучкості обмінного курсу»: НБУ запровадив на валютному ринку режим «керованої гнучкості обмінного курсу». Чи посилить це стійкість валютного ринку та економіки? Прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень з 5 по 11 жовтня.

МВФ очікує зростання економіки України у 2023 році близько 3%

Міжнародний валютний фонд, який у червні покращив прогноз зростання ВВП України цього року з діапазону «від -3% до +1%» до «від +1% до +3%», зараз оцінює динаміку економіки ближче до верхнього краю цього нового діапазону. Про це повідомив заступник глави місії МВФ в Україні Натан Епштейн.

«Мінфін» ґрунтовно перетрусив свій криптопортфель: що продали і чому

Останніми днями на ринках відбулося декілька знакових подій, які суттєво вплинули як на ринок акцій, так і на ринок криптовалют. Тож ми вжили заходів, щоб зменшити ризики та покращити дохідність криптопортфелю. Розповідаємо, що змінили та як вибудували подальшу стратегію інвестування.

Юрій Гелетій: Курс коливатиметься в обидва боки, а НБУ жорстко обмежуватиме ці коливання

Скасування фіксованого курсу викликало неабияке хвилювання у пересічних громадян. Такий крок багато хто сприймає як початок девальвації гривні. Прокоментувати крок регулятора і його наслідки «Мінфін» попросив заступника голови НБУ Юрія Гелетія.

Режим «гнучкого курсоутворення»: скільки коштуватиме долар та євро найближчими днями

Зміна правил гри на валютному ринку та перехід до політики «керованого гнучкого курсу» практично збіглися з приїздом до України місії МВФ. Мабуть, цей крок був узгоджений із Фондом уже давно і для Нацбанку знадобилася просто остання відмашка. Що змінилося і як ці зміни вплинуть на валютний ринок, розповість «Мінфін».

Вкладникам збанкрутілих банків відшкодували 6 мільйонів за першу добу роботи послуги в «Дії»

Українцям відшкодували понад 6 млн грн вкладів в банках-банкрутах за першу добу роботи послуги в «Дії». Уже понад 1 400 людей скористалися сервісом та подали заяви про повернення коштів.

Невеликі банки ріжуть дохідність депозитів і зберігають високу дохідність за вкладами на 3 місяці

Невеликі банки почали активно знижувати дохідність гривневих депозитів: якщо минулого разу зменшили ставки лише три банки, то за останні два тижні — вже вісім. Зниження коливались у межах 0,5−1,5 в.п. Докладніше про актуальні пропозиції для приватних клієнтів від банків з депозитним портфелем до 2 млрд грн у свіжому огляді «Мінфіну».

Держборг України: скільки можна буде заробити на ОВДП у 2024 році

«Мінфін» з'ясував плани уряду щодо нарощування запозичень та проаналізував держборг.

В Україні військовим збільшили доплати. Хто буде отримувати по 100 тисяч гривень

Міністерство оборони України збільшує перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Серед іншого збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.

Європарламент схвалив перегляд бюджету ЄС з €50 млрд для України

Європарламент схвалив перегляд бюджету Європейського Союзу на 2021−2027 роки. В ньому йдеться про утворення Українського фонду у 50 мільярдів євро.

НБУ відкликав банківську ліцензію та поставив на ліквідацію Укрбудінвестбанк

Національний банк України, зважаючи на пропозицію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ухвалив рішення від 5 жовтня 2023 року № 350-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «Український будівельно-інвестиційний банк».